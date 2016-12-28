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Обнинские полицейские перешли на усиленный режим

28 декабря 2016
Мероприятия


Обнинские полицейские перешли на усиленный режим

Череда праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Обнинске уже стартовала.

А это значит, что сотрудники обнинской полиции перешли на усиленный режим несения службы по охране общественного порядка.

Как рассказала специалист пресс-службы обнинского ОМВД Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА, ни одно массовое мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года, не обходится без присутствия полицейских.

Так, например, в прошлую субботу обнинские силовики следили за порядком во время официального открытия городской елки на площади возле ТРК «Триумф Плаза». Здесь люди в форме выступили не только в роли наблюдателей. С некоторыми горожанами они провели профилактические беседы относительно соблюдения правил поведения в общественных местах, в том числе полицейские напомнили о запрете на использование пиротехники.

Егорченкова также напомнила, что сотрудники полиции будут присутствовать на всех городских мероприятиях, утренниках и спектаклях.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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