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28 декабря 2016
Мероприятия
Обнинские полицейские перешли на усиленный режим
Череда праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Обнинске уже стартовала.
А это значит, что сотрудники обнинской полиции перешли на усиленный режим несения службы по охране общественного порядка.
Как рассказала специалист пресс-службы обнинского ОМВД Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА, ни одно массовое мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года, не обходится без присутствия полицейских.
Так, например, в прошлую субботу обнинские силовики следили за порядком во время официального открытия городской елки на площади возле ТРК «Триумф Плаза». Здесь люди в форме выступили не только в роли наблюдателей. С некоторыми горожанами они провели профилактические беседы относительно соблюдения правил поведения в общественных местах, в том числе полицейские напомнили о запрете на использование пиротехники.
Егорченкова также напомнила, что сотрудники полиции будут присутствовать на всех городских мероприятиях, утренниках и спектаклях.
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