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В Обнинске квартирные воры могут воспользоваться праздничной эйфорией

28 декабря 2016
Криминал


В Обнинске квартирные воры могут воспользоваться праздничной эйфорией

К бдительности горожан призывают обнинские полицейские.

Ведь в новогоднюю ночь, когда многие, отметив праздник дома, решают выйти на улицу, как раз и орудуют квартирные воры. Количество подобных преступлений не уменьшается и в будние дни. Так в минувшие выходные в Обнинске было зафиксировано сразу две квартирные кражи.

Первая произошла в одном из домов по улице Заводской. Здесь злоумышленники повредили дверной замок и проникли в квартиру, откуда они удалились с богатым «уловом». Воры вынесли ювелирные украшения, которые потянули на семьдесят пять тысяч рублей.

Вторая кража произошла по улице Красных Зорь, где дверь в квартиру и вовсе оказалась открытой, поэтому внутрь злоумышленники проникли беспрепятственно. Здесь воры долго церемониться не стали и забрали то что плохо лежит - две дамские сумки, где находились сотовые телефоны, банковские карты и документы, которые хозяевам придется восстанавливать.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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