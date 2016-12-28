|
28 декабря 2016
Криминал
В Обнинске квартирные воры могут воспользоваться праздничной эйфорией
Ведь в новогоднюю ночь, когда многие, отметив праздник дома, решают выйти на улицу, как раз и орудуют квартирные воры. Количество подобных преступлений не уменьшается и в будние дни. Так в минувшие выходные в Обнинске было зафиксировано сразу две квартирные кражи.
Первая произошла в одном из домов по улице Заводской. Здесь злоумышленники повредили дверной замок и проникли в квартиру, откуда они удалились с богатым «уловом». Воры вынесли ювелирные украшения, которые потянули на семьдесят пять тысяч рублей.
Вторая кража произошла по улице Красных Зорь, где дверь в квартиру и вовсе оказалась открытой, поэтому внутрь злоумышленники проникли беспрепятственно. Здесь воры долго церемониться не стали и забрали то что плохо лежит - две дамские сумки, где находились сотовые телефоны, банковские карты и документы, которые хозяевам придется восстанавливать.
Просмотров: 181
Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #кража, #криминал, #воровство:
28 декабря 2016
Житель Обнинска развел в тюрьме бурную деятельность
На днях был повторно осужден 41-летний житель Обнинска, который уже отбывает наказание в исправительной
26 декабря 2016
Обнинцу, пытавшемуся подставить начальника колонии, продлили тюремный срок
Предприимчивый обнинец, осужденный четыре года назад за незаконный оборот наркотиков план мести начальнику
23 декабря 2016
Странная дружба закончилась поножовщиной
В соседнем с Обнинском Боровском районе заведено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, по неосторожности
22 декабря 2016
В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой
В середине декабря в первом наукограде произошло громкое преступление. Женщине, которая зашла в подъезд
22 декабря 2016
Напавшим на женщину жителям Обнинска грозит два года тюрьмы
Выходившей в вечернее время из кафе на улицу жительнице Обнинска был нанесен сзади удар стеклянной бутылкой
21 декабря 2016
Хозяину наркопритона грозит до 4 лет тюрьмы
В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков пресекли
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Необычно закончилась вечеринка в одном из кафе города. Одна из посетительниц, решила на время покинуть
20 декабря 2016
Жуковских воров поймали в Обнинске
Вчера в Обнинске по горячим следам была раскрыта кража денег в одном из магазинов. Как рассказала продавец,
16 декабря 2016
Поход в кафе обошелся в 10 тысяч рублей
В одном из кафе соседнего с Обнинском города Балабанова была совершена кража десяти тысяч рублей. Эти
16 декабря 2016
За кражу духов придется ответить
В соседнем с Обнинском Боровском районе заведено уголовное дело в отношении мужчины, укравшего из магазина
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
ЖКХ
20 декабря 2016
МПКХ заставят убирать ничейные территории
Происшествия
20 декабря 2016
В Обнинске в аварии пострадали дети
Лента новостей
28 декабря 2016
В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева
Мэр...
28 декабря 2016
Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог
Мэр...
28 декабря 2016
Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!
Конец...
28 декабря 2016
Калужские следователи спасают детей от суицида
Обнинские...
28 декабря 2016
Расчистить дороги от снега коммунальщикам помогла оттепель!
Обнинские...
28 декабря 2016
Дефицит бюджета Обнинска сократился на 41 миллион
Депутаты...
27 декабря 2016
Владимир Викулин сожалеет об уходе Надежды Рожковой из Горсобрания
В...
27 декабря 2016
Еще один житель Обнинска превратил свою квартиру в «резиновую»
Зарабатывать...
27 декабря 2016
В Обнинске уменьшилось количество ищущих работу
Как...
27 декабря 2016
Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь
В...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2794
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.