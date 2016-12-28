|
28 декабря 2016
МЧС
Обнинские спасатели взялись сбивать сосульки
Так, сегодня спасатели наукограда сбивали сосульки и скалывали наледь на крыше стационара инфекционного отделения КБ № 8. Имея в наличии специализированную автовышку, со своей задачей они справились быстро.
Конечно, всю эту работу должны выполнять представители коммунальных служб. Но ввиду того, что сосулек в городе очень много и они достигли уже опасных размеров, сотрудники МЧС не отказываются помогать представителям ЖКХ.
Просмотров: 150
Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #сосульки, #спасатели, #крыши:
28 декабря 2016
В ДТП под Обнинском погиб пассажир
В районе Обнинска произошло ДТП, в котором погиб молодой мужчина. Он был пассажиром «Жигулей»,
26 декабря 2016
Владислав ШАПША попросил коммунальщиков активнее бороться с сосульками
Сегодня на планерке мэр наукограда Владислав ШАПША обратил внимание своего заместителя по вопросам городского
26 декабря 2016
В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»
Накануне выходных полицейские города Обнинска совместно с представителями МЧС России провели учения.
26 декабря 2016
Жители Обнинска боятся погибнуть под крышами многоэтажек на Курчатова
Обнинский начальник управления городского хозяйства уверяет, что ситуация с сосульками в наукограде держится
23 декабря 2016
Обнинские бомжи на Гурьянова, 3 уже не согреются
Недавно жители Обнинска задались вопросом, куда делся городской пункт обогрева для бездомных, о котором
16 декабря 2016
Обнинские живодеры поглумились над котенком
Вчера в Обнинске, в доме на проспекте Ленина, 160, сотрудники МЧС спасли котенка, который каким-то образом
15 декабря 2016
Обнинские спасатели обнаружили труп
Вчера в Обнинске, в одной из квартир на улице Звездной, 15, был обнаружен труп пожилой женщины. Как рассказали
12 декабря 2016
Обнинские МЧС-ники начали подготовку к новогодним мероприятиям
Как доложил сегодня на планерке администрации начальник отряда ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области Иван
9 декабря 2016
Жителям Обнинска разрешили выходить на лед
С сегодняшнего дня сотрудники МЧС официально разрешили жителям Обнинска выходить на городские пруды.
7 декабря 2016
В Обнинске призвали к ответу телефонных хулиганов
Обнинских диспетчеров службы системы 112 длительное время терроризировали телефонные хулиганы: пожилой
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Криминал
22 декабря 2016
В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой
Лента новостей
28 декабря 2016
В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева
Мэр...
28 декабря 2016
Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог
Мэр...
28 декабря 2016
Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!
Конец...
28 декабря 2016
Калужские следователи спасают детей от суицида
Обнинские...
28 декабря 2016
Расчистить дороги от снега коммунальщикам помогла оттепель!
Обнинские...
28 декабря 2016
Житель Обнинска развел в тюрьме бурную деятельность
На...
28 декабря 2016
Дефицит бюджета Обнинска сократился на 41 миллион
Депутаты...
27 декабря 2016
Владимир Викулин сожалеет об уходе Надежды Рожковой из Горсобрания
В...
27 декабря 2016
Еще один житель Обнинска превратил свою квартиру в «резиновую»
Зарабатывать...
27 декабря 2016
В Обнинске уменьшилось количество ищущих работу
Как...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2794
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.