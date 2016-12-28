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Обнинские спасатели взялись сбивать сосульки

28 декабря 2016
МЧС


Обнинские спасатели взялись сбивать сосульки

Ситуация с сосульками на крышах обнинских многоэтажек усугубилась настолько, что жители и руководители различных учреждений города уже даже начали обращаться за помощью к спасателям МЧС.

Так, сегодня спасатели наукограда сбивали сосульки и скалывали наледь на крыше стационара инфекционного отделения КБ № 8. Имея в наличии специализированную автовышку, со своей задачей они справились быстро.

Конечно, всю эту работу должны выполнять представители коммунальных служб. Но ввиду того, что сосулек в городе очень много и они достигли уже опасных размеров, сотрудники МЧС не отказываются помогать представителям ЖКХ.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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