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28 декабря 2016
Благоустройство
Расчистить дороги от снега коммунальщикам помогла оттепель!
Как рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, отсутствие осадков дало возможность дорожным рабочим дочистить городские магистрали. Хотя, думается, «спасибо» тут надо говорить плюсовой температуре, которая помогла сойти снегу естественным путем.
Что касается работы в этой сфере УК, то вице-мэр отметил активную деятельность по уборке снега «ЖКУ», «УК» и «Быт-сервис».
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