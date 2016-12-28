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Расчистить дороги от снега коммунальщикам помогла оттепель!

28 декабря 2016
Благоустройство


Расчистить дороги от снега коммунальщикам помогла оттепель!

Обнинские коммунальщики расценивают затянувшуюся оттепель, как время для передышки.

Как рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, отсутствие осадков дало возможность дорожным рабочим дочистить городские магистрали. Хотя, думается, «спасибо» тут надо говорить плюсовой температуре, которая помогла сойти снегу естественным путем.

Что касается работы в этой сфере УК, то вице-мэр отметил активную деятельность по уборке снега «ЖКУ», «УК» и «Быт-сервис».

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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