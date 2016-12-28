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28 декабря 2016
ЖКХ
Фонд капремонта решил зимой ремонтировать фасады в Обнинске
Такой сюрприз преподнес горожанам региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. Видимо в ведомстве зиму считают самым подходящим временем для того, чтобы заняться ремонтом фасада, а именно эти работы идут в доме номер четыре по улице Гоголя.
- Его уже давным-давно ремонтируют, - прокомментировал ситуацию порталу Obninsk.Name заместитель главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ.- Такая обстановка сложилась из-за того, что поздно был разыгран конкурс, выделено финансирование, а подрядная организация была найдена только в октябре.
Однако холода не стали причиной для Фонда капитального ремонта расписаться в своем проигрыше, поэтому штукатурить и красить фасады в Обнинске, строители начали невзирая на дождь и снег.
- В связи с тем, что сроки упущены, подрядчика заставили утеплить здание пленкой, сейчас пространство подогревается, и работы ведутся, - рассказывает Стрельцов.
Заделывать трещины и красить дом подрядчики намерены до середины февраля следующего года, при этом в администрации города заверяют, что все работы проходят под жестким контролем. А главным гарантом является сам Фонд, обещающий жителям пятилетнюю гарантию на работы, поэтому строители, по словам главного коммунальщика города, заинтересованы сразу работать качественно.
Жаль, что в этом не заинтересован сам Фонд, для которого зима не стала тем непреодолимым препятствием, чтобы поумерить активность в преображении фасада обнинского дома. Ведь трещины заделанные зимой вскоре появятся вновь, да и новая краска вряд ли прослужит долго, при этом в следующий раз к фасаду здания вернутся не скоро, если вообще вернутся. Можно предвидеть как на жалобы горожан чиновники будут бодро рапортовать, что ваш дом недавно ремонтировали, и никто не вспомнит, что делали это в снег и дождь. Кстати, такой подход к делу не самая лучшая реклама для Фонда, который позиционирует себя как серьезная организация, не заинтересованная в показухе, а выполняющая работы на века. Но видимо в областном центре это никого не смущает.
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