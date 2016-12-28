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28 декабря 2016
ЖКХ
В обнинской МУК пока 107 домов
В настоящее время у нее на обслуживании находятся 107 многоквартирных домов и еще 12 желают заключить такие договоры.
Но, как проинформировал директор данного предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, этих жильцов в МП «УЖКХ» пока не обнадеживают. Им разъясняют, что для того, чтобы перейти в другой управление, необходимо выполнить определенные регламентные процедуры. А это делается не быстро. Да и тарифы в этом случае будут повышены.
– Если жильцы «уходят» от управляющей компании потому, что их плохо обслуживают, то для того, чтобы обслуживали лучше, нужно соответственно больше платить. По-другому не будет, – заверил Волотовский.
К тому же он пояснил, что и сама процедура передачи многоквартирного дома не так проста. Одного желания тут мало, жителям нужно понимать, что необходимо выполнить большую бумажно-оформительскую работу и провести голосование жильцов. И не факт, что все проголосуют «за».
Но ситуация в городе складывается таким образом, что в новом году обнинским чиновникам от ЖКХ придется поломать головы над этой проблемой. Ведь некоторые городские УК уже обанкротились. А недавно стало известно, что УК «Комфорт» задолжала МПКХ около двух миллионов рублей.
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