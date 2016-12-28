Обнинск
Новости
В обнинской МУК пока 107 домов

28 декабря 2016
ЖКХ


В обнинской МУК пока 107 домов

Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» подвела итоги своей работы за 2016 год.

В настоящее время у нее на обслуживании находятся 107 многоквартирных домов и еще 12 желают заключить такие договоры.

Но, как проинформировал директор данного предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, этих жильцов в МП «УЖКХ» пока не обнадеживают. Им разъясняют, что для того, чтобы перейти в другой управление, необходимо выполнить определенные регламентные процедуры. А это делается не быстро. Да и тарифы в этом случае будут повышены.

– Если жильцы «уходят» от управляющей компании потому, что их плохо обслуживают, то для того, чтобы обслуживали лучше, нужно соответственно больше платить. По-другому не будет, – заверил Волотовский.

К тому же он пояснил, что и сама процедура передачи многоквартирного дома не так проста. Одного желания тут мало, жителям нужно понимать, что необходимо выполнить большую бумажно-оформительскую работу и провести голосование жильцов. И не факт, что все проголосуют «за».

Но ситуация в городе складывается таким образом, что в новом году обнинским чиновникам от ЖКХ придется поломать головы над этой проблемой. Ведь некоторые городские УК уже обанкротились. А недавно стало известно, что УК «Комфорт» задолжала МПКХ около двух миллионов рублей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 111
Поделиться:

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #жкх, #мук, #тарифы:


28 декабря 2016

Фонд капремонта решил зимой ремонтировать фасады в Обнинске
Затянутыми в пленку и в окружении строительных лесов вынуждены встречать новый год жильцы дома номер...
28 декабря 2016

За уборку 29 межквартальных проездов в Обнинске отвечает частник
Как рассказал вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, межквартальные проезды в Обнинске убирает от...
27 декабря 2016

Обнинские улицы убирают от снега, а дворы в нем утопают
Работники обнинского МПКХ уверяют, что активно борются со снежными заносами и с гололедом. Так, за последние...
26 декабря 2016

Владислав ШАПША попросил коммунальщиков активнее бороться с сосульками
Сегодня на планерке мэр наукограда Владислав ШАПША обратил внимание своего заместителя по вопросам городского...
26 декабря 2016

В Боровском районе сиротский дом трещит по швам
Три года назад 41 выпускник детских домов Калужской области получили квартиры в поселке «Молодежный»...
23 декабря 2016

Жители Обнинска требуют усилить отопление
В последнее время жители Обнинска стали досаждать сотрудникам городских коммунальных служб жалобами на...
23 декабря 2016

Общественники раскритиковали сайт ГЖИ Калужской области
Активисты Общероссийского Народного Фронта нашли множество несостыковок в работе Государственной жилищной...
19 декабря 2016

Жители шести домов Обнинска с утра сидят без холодной воды
Первый день рабочей недели стал для ряда жителей тридцать восьмого микрорайона Обнинска неудачным.
...
19 декабря 2016

В МП «Водоканал» плюют на законы и кошмарят жителей?
Как сообщали сегодня утром журналисты портала Obninsk.Name в шести домах одного из микрорайонов города...
19 декабря 2016

Администрация проверит работу ТРЖ в домах Обнинска
Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ сегодня на планерке местной администрации...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.