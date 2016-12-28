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28 декабря 2016
ЖКХ
За уборку 29 межквартальных проездов в Обнинске отвечает частник
Как рассказал вице-мэр по «коммуналке» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, межквартальные проезды в Обнинске убирает от снега частная подрядная организация, которая выиграла этот вид работ по конкурсу.
Контракт с фирмой заключен на уборку 29 проездов.
По мнению Стрельцова, работает подрядчик неидеально, но в целом состояние вверенной им территории удовлетворительное. В наличии у компании 8 тракторов, 3 самосвала и погрузчик.
В следующем году в контракт между МПКХ и подрядчиком включат еще семь проездов. Как пояснил Стрельцов, проблемы возникают лишь на нескольких рокадных дорогах и связаны они с тем, что уборке снега мешают припаркованные там автомобили.
А вот мэр Обнинска Владислав ШАПША обратил внимание коммунальщиков на пешеходную дорожку, которая ведет от ГДК к музею.
- Возле самих учреждений все вычищено, а между ними «каша» по колено, - сказал градоначальник и дал поручение привести эту территорию в порядок в ближайшее время.
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