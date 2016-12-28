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Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!

28 декабря 2016
Спорт


Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!

Конец декабря ознаменовался чередой побед для обнинских спортсменов.

Так, как рассказал председатель спорткомитета Константин ОЛУХОВ, на днях в шахматном центре спортшколы «Квант» прошел традиционный новогодний блицтурнир, в котором приняли участие 26 человек из Обнинска, Боровского, Малоярославецкого и Медынского района.

Победителем турнира стал 14-летний обнинец Андрей МАКОВИЧ. Юный кандидат в мастера набрал 12 очков из 13 возможных. На одно меньше - у завоевавшего «бронзу» Сергея ШИРОКОВА из наукограда.

Победу городу принесли и юные хоккеисты. На чемпионате Московсой области спортсмены 2007 года рождения одержали уверенную победу, разгромив соперников со счетом 8:3.

Закончились результативно для наших спортсменов и традиционные областные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки памяти А.Я.ХАДЖИБЕКОВА, состоявшиеся на базе «Кванта».

За 2 дня в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов со всей России. Самая юной участницей соревнований стала 11-летняя обнинка Наталья ЮРАКОВА.

Параллельно стрельбам прошли соревнования на Кубок главы администрации Обнинска по тяжелой атлетике, в них приняли участие более 60 спортсменов.

Третье место досталось Калуге, на втором -Тула, чемпионами же стали спортсмены «Кванта». Воспитанница обнинской спортшколы Юлия СТАРКОВА повторила норматив Мастера спорта России.

Ну а замыкают цепочку побед обнинские волейболисты. На днях в школе Савина состоялись отборочные соревнования среди команд 2004-2005 г.р.

- 15 команда ЦФО боролись за пять путевок на Первенство России по волейболу. Обнинские спортсмены не проиграли ни одной игры, заняв первое место, - сообщил Константин Олухов.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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