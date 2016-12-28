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28 декабря 2016
Медицина
Руководства региона надеется изменить ситуацию в КБ№8 с помощью Росатома
По словам мэра, администрация принимает усилия, чтобы повлиять на ФМБА и улучшить эту ситуацию.
- ФМБА управляет больницами, как правило, в закрытых городах и городах с ядерной отраслью, и в последнюю встречу с новым руководителем Росатома Лихачевым губернатор поднимал эту тему, - отметил Владислав Валерьевич. - Мы пытаемся через Росатом повлиять на ФМБА, чтобы оно все-таки изменило отношение к нашей больнице.
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