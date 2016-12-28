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Руководства региона надеется изменить ситуацию в КБ№8 с помощью Росатома

28 декабря 2016
Медицина


Руководства региона надеется изменить ситуацию в КБ№8 с помощью Росатома

В ходе видеоконференции мэра Обнинска Владислава ШАПШИ с жителями города одним из наиболее часто задаваемых вопросов стало качество обслуживания пациентов КБ№8.

По словам мэра, администрация принимает усилия, чтобы повлиять на ФМБА и улучшить эту ситуацию.

- ФМБА управляет больницами, как правило, в закрытых городах и городах с ядерной отраслью, и в последнюю встречу с новым руководителем Росатома Лихачевым губернатор поднимал эту тему, - отметил Владислав Валерьевич. - Мы пытаемся через Росатом повлиять на ФМБА, чтобы оно все-таки изменило отношение к нашей больнице.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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