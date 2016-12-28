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В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева

28 декабря 2016
Экология


В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева

Мэр Обнинска Владислав ШАПША в ходе видеоконференции с жителями города прокомментировал ситуацию с Гурьяновским лесом, где было спилено несколько деревьев.

- Вырубка Гурьяновского леса никогда не будет начата. Это достопримечательность нашего города. Никаких планов по его застройке нет, не было и не будет.

Что касается тех четырех деревьев, вокруг которых всполошились активисты, то на место выходили специалисты, осмотрели их и выяснили, что эти четыре дерева в результате ледяного дождя наклонились над тропинкой и была угроза падения. Для того, чтобы не было угрозы жизни, их спилили, - пояснил Владислав Валерьевич.



 
 
Автор новости: Константин Еременко

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