В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева

Мэр Обнинска Владислав ШАПША в ходе видеоконференции с жителями города прокомментировал ситуацию с Гурьяновским лесом, где было спилено несколько деревьев.

- Вырубка Гурьяновского леса никогда не будет начата. Это достопримечательность нашего города. Никаких планов по его застройке нет, не было и не будет.

Что касается тех четырех деревьев, вокруг которых всполошились активисты, то на место выходили специалисты, осмотрели их и выяснили, что эти четыре дерева в результате ледяного дождя наклонились над тропинкой и была угроза падения. Для того, чтобы не было угрозы жизни, их спилили, - пояснил Владислав Валерьевич.









