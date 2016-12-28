|
28 декабря 2016
Экология
В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева
Мэр Обнинска Владислав ШАПША в ходе видеоконференции с жителями города прокомментировал ситуацию с Гурьяновским лесом, где было спилено несколько деревьев.
- Вырубка Гурьяновского леса никогда не будет начата. Это достопримечательность нашего города. Никаких планов по его застройке нет, не было и не будет.
Что касается тех четырех деревьев, вокруг которых всполошились активисты, то на место выходили специалисты, осмотрели их и выяснили, что эти четыре дерева в результате ледяного дождя наклонились над тропинкой и была угроза падения. Для того, чтобы не было угрозы жизни, их спилили, - пояснил Владислав Валерьевич.
Просмотров: 92
Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #деревья, #лес, #конференция:
23 декабря 2016
Мэр Обнинска выйдет на связь с блогерами
Следующий сеанс онлайн-общения с горожанами состоится 28 декабря 2016 года, то есть, в ближайшую
23 декабря 2016
Город купит для МП «Полигон» уплотнитель мусора
Как рассказала начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА, в городском бюджете на следующий год
19 декабря 2016
В Гурьяновском лесу начали падать деревья
На днях обнинские спасатели в срочном порядке спилили два аварийных дерева на улице Кончаловского, 5.
30 ноября 2016
В Обнинске ради парковки вырубят еще 26 деревьев
В обнинской администрации сегодня прошла комиссия по регулированию вопросов, связанных с охраной зеленых
25 ноября 2016
Балабановцы напишут письмо Владиславу ШАПШЕ
На очередном заседании Городской Думы, состоявшемся 24 ноября, депутаты и глава администрации Вячеслав
24 ноября 2016
В Обнинске собрались покорители нейтронов
На фоне громкого открытия атомных классов и подписания соглашений с главой ГК «Росатом» Алексеем ЛИХАЧЕВЫМ,
14 ноября 2016
Обнинские спасатели поработали лесорубами
Несмотря на то, что жителям Обнинска в минувшие выходные дни повезло больше, чем их соседям, оставшимся
14 ноября 2016
Обнинские эпидемиологи уходят по-английски
На днях в Обнинске произошли кадровые изменения в СЭС. Ушел со своего поста главного государственного
27 октября 2016
В Старом городе вырубят двенадцать деревьев
На состоявшемся сегодня в администрации города заседании зеленой комиссии рассматривался вопрос о вырубке
24 октября 2016
В Обнинске началась массовая распиловка деревьев
Обнинские спасатели периодически уничтожают аварийные и ветхие деревья в разных частях города. Так, на
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Происшествия
15 декабря 2016
Обнинские спасатели обнаружили труп
Лента новостей
28 декабря 2016
Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог
Мэр...
28 декабря 2016
Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!
Конец...
28 декабря 2016
Калужские следователи спасают детей от суицида
Обнинские...
28 декабря 2016
Расчистить дороги от снега коммунальщикам помогла оттепель!
Обнинские...
28 декабря 2016
Житель Обнинска развел в тюрьме бурную деятельность
На...
28 декабря 2016
Дефицит бюджета Обнинска сократился на 41 миллион
Депутаты...
27 декабря 2016
Владимир Викулин сожалеет об уходе Надежды Рожковой из Горсобрания
В...
27 декабря 2016
Еще один житель Обнинска превратил свою квартиру в «резиновую»
Зарабатывать...
27 декабря 2016
В Обнинске уменьшилось количество ищущих работу
Как...
27 декабря 2016
Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь
В...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2794
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.