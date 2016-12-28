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Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог

28 декабря 2016
Благоустройство


Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог

Мэр Обнинска Владислав ШАПША в ходе видеоконференции с жителями города прокомментировал ситуацию с детскими площадками.

Так, по его словам, основное внимание во дворах города администрация сейчас уделяет дорогам, а после этого готова перенаправить усилия на создание новых детских площадок.

- К сожалению, у нас есть печальный опыт. Люди дороги ломать еще не научились, а площадки ломают очень эффективно. Даже такие крупные площадки, как возле ТРК «Триумф Плаза» или в городском парке страдают от вандалов регулярно. Поэтому нужно понимать, что за этими объектами нужно следить и давайте их оставим на то время, когда мы сможем уже не так болезненно реагировать на состояние дорог, - отметил Владислав Валерьевич.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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