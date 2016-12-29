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Администрация рассчитывает решить проблему заторов на въезде в город

29 декабря 2016
Дороги


Администрация рассчитывает решить проблему заторов на въезде в город

Мэр Обнинска Владислав ШАПША во время видеоконференции с жителями города рассказал о том, что планируется сделать для преодоления проблемы пробок на въездах в город.

- У нас есть проект реконструкции Северного въезда, который должен быть реализован в ходе реконструкции Киевского шоссе. Также есть проект продолжения ул. Курчатова в сторону Балабаново. Есть идея реконструкции Северного въезда, но вместо 200 миллионов, он теперь стоит 400, в связи с тем, что там газ, грунтовые воды и пруды. Все эти дополнительные инженерные сложности вполне преодолимы, но это стоит денег. Но мы рассчитываем продвигать эти проекты.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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