Обнинск
Новости
«ПИКу» не разрешат вводить новые дома, пока он не построит школу в «Борисоглебском»

29 декабря 2016
Строительство


«ПИКу» не разрешат вводить новые дома, пока он не построит школу в «Борисоглебском»

Мэр Обнинска Владислав ШАПША прокомментировал ситуацию с не построенной ГК «ПИК» школой в микрорайоне «Борисоглебский», которую изначально обещали возвести уже к новому учебному году.

- «ПИК» больше не введет ни одного дома, пока не построит школу. Это должно начаться не позднее середины следующего года. Мы рассчитываем ее запустить к первому сентября 2018 года. Для этого необходимо до середины 2017 года начать строительство этой школы, - отметил Владислав ШАПША.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 208
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Строительство» и по тэгам #школа, #строительство, #сроки:


29 декабря 2016

Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера в ходе онлайн–конференции, когда глава обнинской администрации Владислав ШАПША, находясь в редакции...
21 декабря 2016

«ПИКу» разрешили строительство новых домов
Комиссия по градостроительным и земельным вопросам подвела итоги публичных слушаний по вопросу разрешения...
19 декабря 2016

Школу в «Борисоглебском» начнут строить в следующем году
О затянувшемся строительстве школы в ЖК «Борисоглебский» мы рассказывали неоднократно. Напомним, что...
15 декабря 2016

Обнинцев подкупили предложения «ПИКа»
Три дня прошли с момента публичных слушаний, где рассматривалась застройка компании «ПИК» по улице Курчатова.
13 декабря 2016

«Пик» превратил публичные слушания в театральную постановку
Вчера в здании администрации состоялись публичные слушания. Горожанам предстояло обсудить концепцию застройки...
8 декабря 2016

Застройщик жк «Мирный» просит город выкупить его детский сад
В мэрии прошло совещание по вопросам жилищного строительства в Обнинске, на котором собрались представители...
8 декабря 2016

«СУ-155» паразитирует на чужих инженерных сетях?
Компания «СУ-155» обещает ввести в эксплуатацию два дома из трех в этом году в Заовражье. Оказывается,...
8 декабря 2016

Строительство продолжения дороги улицы Гагарина пытались оспорить в суде
Недавно открытое продолжение дороги ул. Гагарина, которое было выполнено в рамках инвестдоговора застройщиками...
2 декабря 2016

Градостроительство в Обнинске не остановится, несмотря на кризис
Градостроительная деятельность в Обнинске в 2017 году, судя по цифрам, не остановится. В подтверждение...
1 декабря 2016

Дом для переселенцев с Киевки и Менделеева планируют построить в начале 2019 года
Вице-мэр по вопросам архитектуры и градостроительства Обнинска Андрей КОЗЛОВ рассказал сегодня на комитете...


 Архив новостей

Лента новостей
29 декабря 2016

В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016

Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016

Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016

Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика...
29 декабря 2016

Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема...
29 декабря 2016

Реконструкция открытого бассейна должна начаться через два года
Тема...
28 декабря 2016

В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева
Мэр...
28 декабря 2016

Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог
Мэр...
28 декабря 2016

Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!
Конец...
28 декабря 2016

Калужские следователи спасают детей от суицида
Обнинские...
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.