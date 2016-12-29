Обнинск
Новости
Обнинские дорожники не вывозят снег, а отбрасывают его в сторону

29 декабря 2016
Благоустройство


Обнинские дорожники не вывозят снег, а отбрасывают его в сторону

Сотрудники «Коммунального хозяйства» подвели итоги по вывозу снега.

Как рассказал директор МПКХ Владислав УС, всего с городских магистралей вывезено 6864 кубометра.

Полностью вычищены улицы Энгельса и Ляшенко. Очищены перед митингом, посвященным освобождению Обнинска от немецко-фашистских захватчиков, Жукова и Мира.

Приступили дорожники к вывозу снега с Аксенова.

Ус добавил, что в этом году на улицах Красных Зорь, Железнодорожной и Московской применена новая технология уборки снега с дорог без его вывоза: при помощи отбрасывания в сторону. Однако это возможно лишь на участках, где нет тротуаров и газонов.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

Все статьи
автора
Просмотров: 160
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Благоустройство»:


29 декабря 2016

В Обнинске отметили лучших оформителей
Десять грамот и тринадцать благодарственных писем вручили сегодня в администрации тем, кто вложил свой...
29 декабря 2016

Реконструкция открытого бассейна должна начаться через два года
Тема реконструкции городского открытого бассейна была затронута во время видеоконференции мэра Обнинска...
27 декабря 2016

Обнинцы недоумевают, почему нет новогоднего убранства у дк ФЭИ
Хвалу городским дизайнерам украсившим Обнинск к Новому году не устают выражать как сотрудники администрации,...
28 декабря 2016

Расчистить дороги от снега коммунальщикам помогла оттепель!
Обнинские коммунальщики расценивают затянувшуюся оттепель, как время для передышки.
Как рассказал...
28 декабря 2016

Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог
Мэр Обнинска Владислав ШАПША в ходе видеоконференции с жителями города прокомментировал ситуацию с детскими...
26 декабря 2016

В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно
Начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Андрей БЕЛИКОВ рассказал о ситуации...
26 декабря 2016

Жители Обнинска боятся погибнуть под крышами многоэтажек на Курчатова
Обнинский начальник управления городского хозяйства уверяет, что ситуация с сосульками в наукограде держится...
20 декабря 2016

Глава обнинской администрации обещает осветить детские площадки
С наступлением зимы, в городе проявилась еще одна проблема: городские детские площадки расположенные...
19 декабря 2016

В Гурьяновском лесу начали падать деревья
На днях обнинские спасатели в срочном порядке спилили два аварийных дерева на улице Кончаловского, 5.
12 декабря 2016

В Обнинске наградили самые доброжелательные к инвалидам организации
Планерка мэра наукограда Владислава ШАПШИ сегодня началось с награждения победителей конкурса на самую...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.