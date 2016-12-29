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Мэр Обнинска сравнил бывшего и нынешнего коммунльных замов

29 декабря 2016
Власть


Мэр Обнинска сравнил бывшего и нынешнего коммунльных замов

Ухода с поста коммунального зама главы администрации Обнинска, казалось бы, бессменного Вячеслава ЛЕЖНИНА и приход на его место молодого Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА, вот уже несколько месяцев дают почву для сравниния бывшего и нынешнего вице-мэров.

Вот и жители Обнинска попросили градоначальника Владислава ШАПШУ оценить чиновников по работе коммунальных служб в городе при их управлении.

- Вячеслав Вячеславович 10 лет посвятил этой деятельности, и я только хорошие слова в его адрес могу произнести. Что касается служб, то они работали, работают и будут работать вне зависимости от того,кто находится на должности мэра и вице-мэра. Потому что есть задачи, которые требуют обеспечения жизнедеятельности города. Я считаю, что Дмитрий Стрельцов погрузился в эту сферу. Конечно, есть еще объективное отсутствие практического опыта, но это дело наживное. Что касается желания работать и тех мыслей и вещей, которые он сегодня делает — это хорошая тенденция, - считает Владислав Шапша.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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