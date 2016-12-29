|
29 декабря 2016
Власть
Мэр Обнинска сравнил бывшего и нынешнего коммунльных замов
Вот и жители Обнинска попросили градоначальника Владислава ШАПШУ оценить чиновников по работе коммунальных служб в городе при их управлении.
- Вячеслав Вячеславович 10 лет посвятил этой деятельности, и я только хорошие слова в его адрес могу произнести. Что касается служб, то они работали, работают и будут работать вне зависимости от того,кто находится на должности мэра и вице-мэра. Потому что есть задачи, которые требуют обеспечения жизнедеятельности города. Я считаю, что Дмитрий Стрельцов погрузился в эту сферу. Конечно, есть еще объективное отсутствие практического опыта, но это дело наживное. Что касается желания работать и тех мыслей и вещей, которые он сегодня делает — это хорошая тенденция, - считает Владислав Шапша.
Просмотров: 164
Последние новости из рубрики «Власть»:
28 декабря 2016
Обнинские депутаты довольны проделанной в этом году работой
Местные народные избранники провели последнее в этом году заседание городского собрания и внесли изменения
28 декабря 2016
Дефицит бюджета Обнинска сократился на 41 миллион
Депутаты обнинского городского собрания внесли изменения в бюджет уходящего года. Как рассказала начальник
23 декабря 2016
Мэр Обнинска выйдет на связь с блогерами
Следующий сеанс онлайн-общения с горожанами состоится 28 декабря 2016 года, то есть, в ближайшую
23 декабря 2016
Бюджет Обнинска в этом году недосчитался 37 миллионов рублей
Начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА рассказала о корректировках, которые будут внесены в
19 декабря 2016
Владислав Шапша предложил соседям заплатить за обнинские очистные
В последнее время чиновники соседнего с Обнинском Боровского района все чаще высказывают намерение договориться
15 декабря 2016
Илья Веселов официально принял бразды правления Боровского района
Сегодня боровские депутаты выбрали нового главу администрации района, которым стал Илья ВЕСЕЛОВ. Сюрпризом
15 декабря 2016
Депутаты Заксобрания решили штрафовать любителей пиротехники
На состоявшейся сегодня заседании сессии Законодательного собрания Калужской области парламентарии опять
14 декабря 2016
Обнинские депутаты приняли бюджет города
Вчера обнинские депутаты во втором чтении приняли бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019
14 декабря 2016
Обнинских депутатов научат работать в команде
23 декабря девять депутатов обнинского Городского Собрания пройдут в Жуковском районе тренинг командообразования
8 декабря 2016
Директор балабановского МУП «КТС» уйдет с «золотым парашютом»
Проверка Контрольным органом зарплатной политики МУП «КТС» не прошла бесследно.
Как только председатель
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Происшествия
15 декабря 2016
Обнинские спасатели обнаружили труп
Лента новостей
29 декабря 2016
В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016
Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016
Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016
Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика...
29 декабря 2016
Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема...
29 декабря 2016
Реконструкция открытого бассейна должна начаться через два года
Тема...
28 декабря 2016
В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева
Мэр...
28 декабря 2016
Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог
Мэр...
28 декабря 2016
Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!
Конец...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2794
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.