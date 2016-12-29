В Обнинске отметили лучших оформителей

Десять грамот и тринадцать благодарственных писем вручили сегодня в администрации тем, кто вложил свой вклад в создание праздничной атмосферы первого наукограда.При этом как отметила начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК , те объекты, которые украшали за счет городской казны, в конкурсе не участвовали.- В этом году количество участников городского конкурса уменьшилось, зато критерии отбора были выше. Мы уже можем выбирать лучших из лучших,- с гордостью говорит Оксана Анатольевна.По словам начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи Анны КРАСИКОВОЙ сегодня единственная трудность, с которой сталкивается комиссия - проблема выбора.- Раньше нам приходилось действительно уговаривать руководителей предприятий, объяснять, что это делать надо, но тогда и со стороны администрации города не проводилась такая огромная работа по праздничному украшению территорий, - вспоминает Анна Всеволодовна. - Сегодня это уже общая тенденция и руководители предприятий понимают, что все оформляют свои витрины, поэтому и они тоже присоединяются.Вопрос праздничного оформления с предприятиями торговли и общественного питания, в администрации начинают прорабатывать еще в сентябре месяце, поэтому к декабрю уже можно оценить эффект.

Порадовали очень маленькие магазинчики, - отмечает Грицук, - вроде бы одна витрина и вход, а сделано с душой, поэтому и днем и ночью они выглядят сказочно.







В этом году впервые итоги городского конкурса проводят накануне Нового года, раньше это делали уже в январе. По мнению Оксаны Грицук декабрьское подведение итогов более логично, поскольку праздники сейчас в самом разгаре.Несколько лет подряд Обнинск занимал лидирующие позиции в областном смотре-конкурсе, но в этот раз регион отказался от его проведения из-за реорганизации профильного министерства. Однако это не испортило настроение обнинцам.-У меня друзья по всей России присылают мне фотографии праздничного оформления своих городов. Мне кажется, что в будущем продолжится тенденция украшения малых городов. Вот я здесь живу, и мне хочется для себя и своих близких создавать красоту и жить в этом, - заверила Оксана Анатольевна.В числе награжденных были коммунальщики и энергетики, которые своим трудом помогают городским оформителям творить чудо. Также благодарственное письмо получил и фотограф администрации города Александр УЛЬЯНЕНКО, чье мастерство позволяет проследить историю того, как из года в год преображается Обнинск.