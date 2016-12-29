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29 декабря 2016
Медицина
Владислав ШАПША заступился за обнинских врачей
Отвечая на вопрос о том, как город поддерживает молодых специалистов-медиков, он напомнил, что в наукограде работают две программы. Одна из них предполагает компенсацию оплаты за поднаем жилья, вторая – денежную доплату из городского бюджета.
– Это максимум, что мы можем сделать, – отметил Владислав Валерьевич. – Но в первую очередь сами медицинские предприятия должны быть заинтересованы в привлечении молодых специалистов.
Далее он затронул тему недовольства жителей работой обнинской больницы.
– Наверное, система не идеальна, – сказал мэр Обнинска. – Но там, в КБ № 8, работают люди, которые много сил отдают своему делу. И огульно обвинять всех нельзя. Несправедливо будет дегтем всех врачей измазывать. Ведь сколько жизней они спасают!
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