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Владислав ШАПША заступился за обнинских врачей

29 декабря 2016
Медицина


Владислав ШАПША заступился за обнинских врачей

Вчера во время онлайн-конференции с жителями Обнинска глава администрации города Владислав ШАПША заступился за врачей КБ № 8.

Отвечая на вопрос о том, как город поддерживает молодых специалистов-медиков, он напомнил, что в наукограде работают две программы. Одна из них предполагает компенсацию оплаты за поднаем жилья, вторая – денежную доплату из городского бюджета.

– Это максимум, что мы можем сделать, – отметил Владислав Валерьевич. – Но в первую очередь сами медицинские предприятия должны быть заинтересованы в привлечении молодых специалистов.

Далее он затронул тему недовольства жителей работой обнинской больницы.

– Наверное, система не идеальна, – сказал мэр Обнинска. – Но там, в КБ № 8, работают люди, которые много сил отдают своему делу. И огульно обвинять всех нельзя. Несправедливо будет дегтем всех врачей измазывать. Ведь сколько жизней они спасают!

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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