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29 декабря 2016
Культура
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
В роли режиссера и автора сценария выступила Каринэ ФОЛИЯНЦ. В ее режиссерской коллекции уже порядка 20 картин. А в 2011 году Каринэ стала лауреатом премии ТЭФИ за лучший сценарий к многосерийному фильму «Серафима прекрасная».
В своей новой постановке Фолиянц собрала уникальную актерскую команду из опытных профессионалов и молодых, но успевших прославиться актеров. Так, к примеру, одну из главных женских ролей исполнит актриса из Обнинска Софья ЛЕБЕДЕВА. Зрители уже знакомы с ней по современной экранизации повести «А зори здесь тихие», где она сыграла роль Лизы БРИЧКИНОЙ.
Софья жила и училась в Обнинске. Раскрыть актерский талант ей помог местный режиссер и руководитель театра-студии Д.Е.М.И. Олег ДЕМИДОВ. После окончания гимназии Соня поступила в Школу-студию МХАТ, которую закончила в 2014 году. В ее карьере уже почти два десятка актерских работ в театре, на телевидении и в кино. Софья Лебедева – обладательница премии «Золотой лист» за лучшую женскую роль в спектакле «Наш городок».
Премьера многосерийного фильма «Три королевы» с участием Софьи Лебедевой состоится сегодня на Первом канале после выпуска новостей.
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