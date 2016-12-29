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29 декабря 2016
Миграция
Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками дознания было установлено, что подозреваемая в период с января по май текущего года зарегистрировала в своей квартире более 70 иностранных граждан республик Таджикистана и Узбекистана. По месту регистрации эти лица не проживали.
Согласно действующему законодательству, за совершенное преступление молодой девушке придется заплатить штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо отправиться за решетку сроком до трех лет.
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