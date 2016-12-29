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Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов

29 декабря 2016
Миграция


Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов

Сотрудники полиции Боровского района возбудили уголовное дело на 24-летнюю жительницу Балабанова по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками дознания было установлено, что подозреваемая в период с января по май текущего года зарегистрировала в своей квартире более 70 иностранных граждан республик Таджикистана и Узбекистана. По месту регистрации эти лица не проживали.

Согласно действующему законодательству, за совершенное преступление молодой девушке придется заплатить штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо отправиться за решетку сроком до трех лет.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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