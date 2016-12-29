Обнинск
Новости
В неприятном запахе виноваты ил и ветер

29 декабря 2016
Экология


В неприятном запахе виноваты ил и ветер

На вчерашней интернет-конференции, которая проходила в офисе издательского дома ООО «Мак-Медиа», мэр Владислав Шапша объяснил жителям Обнинска причину неприятного запаха, который время от времени имеет место в Старом городе.

Предположение, что эти «ароматы» исходят от очистных сооружений, Владислав Шапша опроверг сразу же.

– Запахи в Старом городе стоят не из-за увеличения нагрузки на данный объект, – пояснил он. – У нас введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, запасы которых хватит на все существующие потребности и на те, которые появятся в ближайшем будущем. Но есть вопросы к технологии утилизации ила. Мы долго разбирались с источником этих запахов. И поняли, что неприятно пахнет ил, который очищает эти стоки и который периодически утилизируют и вывозят на иловые карты.

Владислав Шапша также посетовал на то, что в городе в последние года несколько изменилась роза ветров. Отсюда и возникла такая проблема.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 103
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #запахи, #очистные, #ил:


28 декабря 2016

В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева
Мэр Обнинска Владислав ШАПША в ходе видеоконференции с жителями города прокомментировал ситуацию с Гурьяновским...
23 декабря 2016

Город купит для МП «Полигон» уплотнитель мусора
Как рассказала начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА, в городском бюджете на следующий год...
19 декабря 2016

Владислав Шапша предложил соседям заплатить за обнинские очистные
В последнее время чиновники соседнего с Обнинском Боровского района все чаще высказывают намерение договориться...
30 ноября 2016

В Обнинске ради парковки вырубят еще 26 деревьев
В обнинской администрации сегодня прошла комиссия по регулированию вопросов, связанных с охраной зеленых...
25 ноября 2016

Балабановцы напишут письмо Владиславу ШАПШЕ
На очередном заседании Городской Думы, состоявшемся 24 ноября, депутаты и глава администрации Вячеслав...
14 ноября 2016

Обнинские эпидемиологи уходят по-английски
На днях в Обнинске произошли кадровые изменения в СЭС. Ушел со своего поста главного государственного...
27 октября 2016

В Старом городе вырубят двенадцать деревьев
На состоявшемся сегодня в администрации города заседании зеленой комиссии рассматривался вопрос о вырубке...
20 октября 2016

Отзвуки «войны» за свалку в Малоярославецком районе дойдут до Президента
Геодезические изыскания по вопросу размещения нового полигона ТКО обошедшиеся бюджету соседнего с Обнинском...
3 октября 2016

В Обнинске активными темпами идет строительство нового храма
Только в начале лета на территории, которую раньше занимал городской парк, вырубили деревья. Тогда еще...
3 октября 2016

В соседнем с Обнинском районе нашли опасные «захоронения»
Следственным Управлением Калужской области возбуждено сразу два уголовных дела по части 2 статьи 247...


 Архив новостей

Лента новостей
29 декабря 2016

В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016

Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016

Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016

Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016

Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика...
29 декабря 2016

Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема...
29 декабря 2016

Реконструкция открытого бассейна должна начаться через два года
Тема...
28 декабря 2016

Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог
Мэр...
28 декабря 2016

Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!
Конец...
28 декабря 2016

Калужские следователи спасают детей от суицида
Обнинские...
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.