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29 декабря 2016
Экология
В неприятном запахе виноваты ил и ветер
Предположение, что эти «ароматы» исходят от очистных сооружений, Владислав Шапша опроверг сразу же.
– Запахи в Старом городе стоят не из-за увеличения нагрузки на данный объект, – пояснил он. – У нас введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, запасы которых хватит на все существующие потребности и на те, которые появятся в ближайшем будущем. Но есть вопросы к технологии утилизации ила. Мы долго разбирались с источником этих запахов. И поняли, что неприятно пахнет ил, который очищает эти стоки и который периодически утилизируют и вывозят на иловые карты.
Владислав Шапша также посетовал на то, что в городе в последние года несколько изменилась роза ветров. Отсюда и возникла такая проблема.
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