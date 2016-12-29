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29 декабря 2016
Строительство
Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Жители двух домов, которые уже заселены устали жить в таких условиях. Так на сегодняшний день люди вынуждены ездить по бетонке, потому что положить асфальт вокруг дома застройщик не удосужился.
-Бетонка разрушается, инфраструктура не создана, даже элементарной передаче городу энергоподстанции не было, - пожаловалась главе администрации жительница микрорайона «Зеленый остров» Галина СМИРНОВА.- Позиция вашего заместителя следующая: «Пока городу дорога не передана, чистить и убирать мы ее не будем».
А между тем, люди, поселившиеся в этих домах, уверены, что сегодня они страдают, в том числе и по вине администрации города, которая позволила застройщику передать дома без благоустройства.
- В плане развития микрорайона строительство еще 3-4-х домов. Неужели мы должны ждать пока обанкротят этого застройщика, найдут другого и только после этого нам сделают дорогу, лет через десять? – недоумевают люди.
-Давайте представим ситуацию, что все дома сейчас стоят пустые и не введены в эксплуатацию, потому что дорога не заасфальтирована. Я думаю, что настроение у людей, которые сейчас живут в этих домах, было бы намного печальней, и проблемы были бы совсем другого плана, - <a href="/news11750.htm">парировал</a> Шапша.
В таком положение оказались те, кто решил приобрести квартиры в третьем доме этого микрорайона. Вот уже несколько лет люди ждут обещанного жилья, платят по кредитам, а строительство замерло. Ситуация, в которой сегодня находятся обманутые дольщики можно охарактеризовать пословицей: «Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат».
- Что касаемо застройщика, это был тяжелый проект изначально. Там решался вопрос обманутых дольщиков «Социнициативы», и отчасти проблема была решена. Я много работал с вашим застройщиком и в «Сбербанк» ездил, чтобы помочь урегулировать ситуацию, но там нашла коса на камень, и пока коммерческий спор не разрешится, жить будет не очень комфортно, - уверен Владислав Валерьевич.
При этом мэр города считает, что людям, живущим в микрорайоне «Зеленый остров» и тем, кто ждет жилья не стоит отчаиваться, рано или поздно суд поставит точку в этом конфликте. Это всего лишь вопрос времени. Правда у людей годами ожидающих своего жилья уже никаких сил не осталось, как и надежд на то, что им удастся в ближайшее время все-таки увидеть квартиры, которые они уже давно оплатили.
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