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Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать

29 декабря 2016
Строительство


Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать

Вчера в ходе онлайн–конференции, когда глава обнинской администрации Владислав ШАПША, находясь в редакции портала Obninsk.Name, отвечал на вопросы интернет-аудитории, была поднята тема, благоустройства микрорайона «Зеленый остров».

Жители двух домов, которые уже заселены устали жить в таких условиях. Так на сегодняшний день люди вынуждены ездить по бетонке, потому что положить асфальт вокруг дома застройщик не удосужился.

-Бетонка разрушается, инфраструктура не создана, даже элементарной передаче городу энергоподстанции не было, - пожаловалась главе администрации жительница микрорайона «Зеленый остров» Галина СМИРНОВА.- Позиция вашего заместителя следующая: «Пока городу дорога не передана, чистить и убирать мы ее не будем».

А между тем, люди, поселившиеся в этих домах, уверены, что сегодня они страдают, в том числе и по вине администрации города, которая позволила застройщику передать дома без благоустройства.

- В плане развития микрорайона строительство еще 3-4-х домов. Неужели мы должны ждать пока обанкротят этого застройщика, найдут другого и только после этого нам сделают дорогу, лет через десять? – недоумевают люди.

 -Давайте представим ситуацию, что все дома сейчас стоят пустые и не введены в эксплуатацию, потому что дорога не заасфальтирована. Я думаю, что настроение у людей, которые сейчас живут в этих домах, было бы намного печальней, и проблемы были бы совсем другого плана, - <a href="/news11750.htm">парировал</a> Шапша.

В таком положение оказались те, кто решил приобрести квартиры в третьем доме этого микрорайона. Вот уже несколько лет люди ждут обещанного жилья, платят по кредитам, а строительство замерло. Ситуация, в которой сегодня находятся обманутые дольщики можно охарактеризовать пословицей: «Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат».

- Что касаемо застройщика, это был тяжелый проект изначально. Там решался вопрос обманутых дольщиков «Социнициативы», и отчасти проблема была решена. Я много работал с вашим застройщиком и в «Сбербанк» ездил, чтобы помочь урегулировать ситуацию, но там нашла коса на камень, и пока коммерческий спор не разрешится, жить будет не очень комфортно, - уверен Владислав Валерьевич.

При этом мэр города считает, что людям, живущим в микрорайоне «Зеленый остров» и тем, кто ждет жилья не стоит отчаиваться, рано или поздно суд поставит точку в этом конфликте. Это всего лишь вопрос времени. Правда у людей годами ожидающих своего жилья уже никаких сил не осталось, как и надежд на то, что им удастся в ближайшее время все-таки увидеть квартиры, которые они уже давно оплатили.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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