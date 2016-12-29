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29 декабря 2016
Торговля
В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
Помнится, пару месяцев назад сотрудники городского управления потребительского рынка, транспорта и связи, а также представители полиции предотвратили незаконную торговлю рядом с храмом на улице Энгельса, в районе Аксеновской площади. И вот вчера там опять появился гастарбайтер, продающий орешки, сухофрукты и разные специи. Продавец был уже другой, а товар все тот же.
Молодого человека задержали и доставили в полицию. По факту нарушения были составлены документы с целью привлечения его к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
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