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29 декабря 2016
Благоустройство
У обнинских пляжников появится новый пруд
В ответ Владислав Валерьевич пояснил, что это территория соседнего Боровского района и в соответствии с генеральным планом наукограда, предусматривающим расширение границ города, она будет присоединена к Обнинску. А там как раз и планируется обустройство пруда, в котором можно будет купаться.
Так что специальных мест для купания на Протве скоро станет больше.
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