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30 декабря 2016
Силовики
Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
Полицейские довели до них порядок организации перевозок организованных групп детей, разъяснили порядок действий и перечислили перечень необходимых для подачи заявки документов в соответствии с действующим законодательством.
Присутствующий на встрече директор ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ отметил актуальность данной темы, поскольку, например,его творческие детские коллективы на постоянной основе выезжают для участия в конкурсах и концертах.
Отвечая на заданные вопросы, организаторы встречи обратили внимание на строгое соблюдение правил перевозки организованных групп детей и рассказали о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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