Обнинск
Новости
Нарушителей скоростного режима на проспекте Маркса теперь фиксирует комплекс «кордон»

30 декабря 2016
Дороги


Нарушителей скоростного режима на проспекте Маркса теперь фиксирует комплекс «кордон»

Как сообщает Госавтоинспекция, на основании анализа сведений о дорожно-транспортных происшествиях в уходящем году на проспекте Маркса произошло 16 ДТП с пострадавшими и понесенным материальным ущербом.

С целью сокращения числа происшествий с седьмого декабря на участке автодороги пр.Маркса д. 88 введен в эксплуатацию стационарный комплекс ФВФ «Кордон», фиксирующий нарушения скоростного режима (штраф 500-5000 руб.).

Использование этого комплекса должно существенно усилить надзор за соблюдением правил дорожного движения, снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах Обнинска.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 211
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #видеофиксация, #дтп, #штраф:


29 декабря 2016

Администрация рассчитывает решить проблему заторов на въезде в город
Мэр Обнинска Владислав ШАПША во время видеоконференции с жителями города рассказал о том, что планируется...
29 декабря 2016

Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика движения по проспекту Маркса обнинскими водителями нарастает вместе с автомобильной нагрузкой.
21 декабря 2016

В Обнинске открыли сезон ремонта дорог в дождь
Сегодня водители, проезжающие по улице Белкинской неожиданно столкнулись с затруднением на дороге. Связано...
21 декабря 2016

На Киевке в черте Обнинска следующим летом начнут строить надземные переходы
Вчера в Детчино состоялось заседание, посвященное реконструкции трассы М-3 Украина. Сенсационную новость...
15 декабря 2016

Обнинские водители садятся пьяными за руль
В Обнинске прошла операция «Нетрезвый водитель», и ее результаты оказались безрадостными. Как выяснилось,...
9 декабря 2016

Чиновники забыли про один из въездов в Обнинск?
Конечно, понятно, что для коммунальщиков уже давно снег зимой – явление неожиданное и осадки в это время...
8 декабря 2016

Дорогу в «Заовражье» откроют в следующем году
Сегодня на заседании комиссии по градостроительным вопросам компания «Риэлт-Менеджмент», которая возводит...
8 декабря 2016

Строительство продолжения дороги улицы Гагарина пытались оспорить в суде
Недавно открытое продолжение дороги ул. Гагарина, которое было выполнено в рамках инвестдоговора застройщиками...
9 декабря 2016

В Обнинске устроят охоту на нарушителей - пешеходов и пьяных водителей
Сегодня в Обнинске стартует акция «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут проверять на дороге автомобилистов,...
7 декабря 2016

На улице Ляшенко погиб пешеход
Авария произошла вчера за час до полуночи. 33-летний молодой человек по каким-то причинам решил перейти...


 Архив новостей

Лента новостей
30 декабря 2016

Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016

Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016

Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
30 декабря 2016

Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
29 декабря 2016

В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016

Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016

Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016

Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016

Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема...
29 декабря 2016

Реконструкция открытого бассейна должна начаться через два года
Тема...
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.