|
30 декабря 2016
Дороги
Нарушителей скоростного режима на проспекте Маркса теперь фиксирует комплекс «кордон»
С целью сокращения числа происшествий с седьмого декабря на участке автодороги пр.Маркса д. 88 введен в эксплуатацию стационарный комплекс ФВФ «Кордон», фиксирующий нарушения скоростного режима (штраф 500-5000 руб.).
Использование этого комплекса должно существенно усилить надзор за соблюдением правил дорожного движения, снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах Обнинска.
Просмотров: 211
Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #видеофиксация, #дтп, #штраф:
29 декабря 2016
Администрация рассчитывает решить проблему заторов на въезде в город
Мэр Обнинска Владислав ШАПША во время видеоконференции с жителями города рассказал о том, что планируется
29 декабря 2016
Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика движения по проспекту Маркса обнинскими водителями нарастает вместе с автомобильной нагрузкой.
21 декабря 2016
В Обнинске открыли сезон ремонта дорог в дождь
Сегодня водители, проезжающие по улице Белкинской неожиданно столкнулись с затруднением на дороге. Связано
21 декабря 2016
На Киевке в черте Обнинска следующим летом начнут строить надземные переходы
Вчера в Детчино состоялось заседание, посвященное реконструкции трассы М-3 Украина. Сенсационную новость
15 декабря 2016
Обнинские водители садятся пьяными за руль
В Обнинске прошла операция «Нетрезвый водитель», и ее результаты оказались безрадостными. Как выяснилось,
9 декабря 2016
Чиновники забыли про один из въездов в Обнинск?
Конечно, понятно, что для коммунальщиков уже давно снег зимой – явление неожиданное и осадки в это время
8 декабря 2016
Дорогу в «Заовражье» откроют в следующем году
Сегодня на заседании комиссии по градостроительным вопросам компания «Риэлт-Менеджмент», которая возводит
8 декабря 2016
Строительство продолжения дороги улицы Гагарина пытались оспорить в суде
Недавно открытое продолжение дороги ул. Гагарина, которое было выполнено в рамках инвестдоговора застройщиками
9 декабря 2016
В Обнинске устроят охоту на нарушителей - пешеходов и пьяных водителей
Сегодня в Обнинске стартует акция «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут проверять на дороге автомобилистов,
7 декабря 2016
На улице Ляшенко погиб пешеход
Авария произошла вчера за час до полуночи. 33-летний молодой человек по каким-то причинам решил перейти
Архив новостей
Самое оцененное
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Криминал
22 декабря 2016
В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой
Лента новостей
30 декабря 2016
Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016
Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
30 декабря 2016
Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
29 декабря 2016
В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016
Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016
Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016
Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема...
29 декабря 2016
Реконструкция открытого бассейна должна начаться через два года
Тема...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2794
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.