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30 декабря 2016
Мероприятия
Обнинск присоединился к всероссийской новогодней акции
Таким образом сотрудники ОГИБДД совместно с городской администрацией и местным Общественным советом ОМВД присоединились к профилактической всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
Организаторы данного мероприятия не только поздравляли детей и взрослых, но и проводили беседы по соблюдению правил дорожного движения. В качестве подарков сказочные персонажи раздавали световозвращающие наклейки и подвески, а также вручали профилактические буклеты «Соблюдай ПДД!».
Даже самые крошечные обнинцы, родившиеся в 2016 году, тоже присоединились к акции. О них позаботились их молодые мамочки, которые вместе с полицейскими наклеили специальные световозвращающие наклейки на коляски.
Особый восторг как всегда вызвала Ростовая кукла Зебра Мартин. Она уже давно любима и узнаваема жителями города. На этот раз Мартин создавал всем новогоднее настроение и напоминал о соблюдении Правил дорожного движения. Положительные эмоции от общения с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощниками получили не только пешеходы, но и водители. Поводом для остановки транспортных средств стала не проверка документа, а поздравление от сотрудников ГИБДД.
Акция «Полицейский Дед Мороз» проводится в Обнинске уже несколько лет подряд и всегда приносит не только радость, но и пользу всем участникам дорожного движения.
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