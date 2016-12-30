|
30 декабря 2016
Общество
Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Кто-то в эти дни займется зимними видами спорта, а кто-то решит совершить маленькое путешествие. Главное, что отмечают аналитики, большинство россиян эти праздники проведут дома.
Как рассказал порталу Obninsk.Name председатель обнинского городского Собрания Владимир ВИКУЛИН, последняя декада декабря у него выдалась достаточно напряженной, и была связана с многочисленными поездками.
- Мне надо отоспаться, прочитать кое-что и у меня еще дела, которые я не успеваю в этом году завершить, поэтому как раз в праздники будет время ими заняться, - пояснил Владимир Васильевич.
Встречать Новый год председатель городского Собрания так же планирует дома в кругу семьи.
Просмотров: 87
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #праздник, #новогодние каникулы, #работа:
30 декабря 2016
Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые жители Старого города недовольны отсутствием в этом районе Обнинска супермаркета и просят администрацию
29 декабря 2016
Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема расширения границ города Обнинска была затронута на прошедшей вчера онлайн-встрече главы обнинской
27 декабря 2016
В центре занятости опровергли слухи о массовых сокращениях на обнинских предприятиях
Директор обнинского Центра занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА опровергла слухи о массовых сокращениях
27 декабря 2016
В Обнинске уменьшилось количество ищущих работу
Как рассказала директор обнинского Центра занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА, уровень безработицы в
27 декабря 2016
Владимир Викулин сожалеет об уходе Надежды Рожковой из Горсобрания
В связи с вынесением обвинительного приговора обнинскому депутату Надежде РОЖКОВОЙ по делу о мошенничестве
23 декабря 2016
Главный педагог Обнинска попросила полицию обезопасить школьников
До окончания первого полугодия обнинские школьники уже считают деньки. Однако как рассказала начальник
23 декабря 2016
Обнинская телефонная хулиганка исправилась
На днях диспетчеры экстренных служб Обнинска несколько озадачились. Им стало известно, что из мест заключения
21 декабря 2016
Татьяна Котляр получила национальную премию и повестку в суд
Обнинская правозащитница известная своей лояльностью к приезжим стала лауреатом премии «Гражданская инициатива»
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения кадров. И вот сегодня в городском
21 декабря 2016
Вице-мэр ПОПОВА попросила волонтеров помочь в борьбе с наркодилерами
В последнее время продавцы наркотиков в Обнинске начали вести себя особенно активно, если не сказать
Архив новостей
Самое оцененное
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному
Самое читаемое
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Криминал
22 декабря 2016
В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой
Лента новостей
30 декабря 2016
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016
Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
29 декабря 2016
В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016
Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016
Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016
Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика...
29 декабря 2016
Реконструкция открытого бассейна должна начаться через два года
Тема...
28 декабря 2016
В Гурьяновском лесу спилили только четыре аварийных дерева
Мэр...
28 декабря 2016
Администрация займется строительством новых детских площадок после ремонта дорог
Мэр...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2794
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.