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Обнинские дизайнеры обещают через год по-новому украсить круг Маркса-Энгельса

30 декабря 2016
Благоустройство


Обнинские дизайнеры обещают через год по-новому украсить круг Маркса-Энгельса

Каждый год те, кто занимается новогодним оформлением города Обнинска, стараются не повторяться и по возможности удивлять горожан.

Кроме новых световых конструкций, городские дизайнеры стараются осваивать и новые территории. Так в этом году елка из шаров появилась на пересечении улиц Маркса и Энгельса.

- Это была давняя мечта, там просто не было возможности подключиться к электрическим линиям, и вот в этом году эту проблему удалось решить, - рассказывает начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК.

Обнинцы тут же отозвались на такое преображение улиц, но заметили, что новогодняя красавица на таком огромном пространстве смотрится одиноко. И в будущем году дизайнеры обещали учесть мнение горожан.

- У нас есть еще двадцать шаров, которые надо отремонтировать и в следующем году там появятся еще дополнительные арки, - заверила Оксана Анатольевна.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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