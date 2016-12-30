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30 декабря 2016
Транспорт
В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря на то, что до Нового года еще больше суток, некоторые уже начали его отмечать.
Так, сегодня по электричке, отъехавшей от Обнинска в Малоярославец в 16.53, ходил пьяный мужчина и приставал к пассажирам. Особенно его интересовали одинокие дамы. Хамоватый любитель спиртого был в компании таких же захмелевших но более спокойных, друзей – мужчины и женщины. Спутники не пытались остановить наглого приятеля, а тот уже на подъезде к Малоярославцу разбушевался не на шутку. Даже стал распускать руки.
В итоге одна из пострадавших от хулигана вызвала по специальной громкой связи полицию. К слову, присутствующие в вагоне другие представители сильного пола не вмешивались в происходящее. Один мужчина даже ушел в тамбур, чтобы его, не дай бог, не попросили о помощи.
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