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30 декабря 2016
Торговля
Обнинские торговцы взвинтили цены
В маршрутные такси не пробиться – все места заняты. А в магазинах творится настоящий ажиотаж. Кажется, что народ скупает все подряд, чтобы новогодний стол ломился от блюд.
Но и продавцы такой момент не упускают. Цены они взвинтили высоко до неприличия. Особенно «кусалась» зелень. Так, сегодня на Аксеновском рынке худенький пучок пожухлой зелени можно было купить от 60 до 80 рублей. Помидоры и огурцы в среднем стоили около 350 рублей. А про мясные и рыбные деликатесы и говорить нечего. Их дешевле 500 рублей вообще сложно было найти. Если что-то стоило дешевле, то там явно страдало качество. Соответственно, подорожали и фрукты с овощами.
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