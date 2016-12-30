Обнинск
Новости
Обнинские торговцы взвинтили цены

30 декабря 2016
Торговля


Обнинские торговцы взвинтили цены

Сегодня в Обнинске, как всегда в предновогодний день, жители особенно активизировались.

В маршрутные такси не пробиться – все места заняты. А в магазинах творится настоящий ажиотаж. Кажется, что народ скупает все подряд, чтобы новогодний стол ломился от блюд.

Но и продавцы такой момент не упускают. Цены они взвинтили высоко до неприличия. Особенно «кусалась» зелень. Так, сегодня на Аксеновском рынке худенький пучок пожухлой зелени можно было купить от 60 до 80 рублей. Помидоры и огурцы в среднем стоили около 350 рублей. А про мясные и рыбные деликатесы и говорить нечего. Их дешевле 500 рублей вообще сложно было найти. Если что-то стоило дешевле, то там явно страдало качество. Соответственно, подорожали и фрукты с овощами.
Один из продавцов так и сказал полушутя: «Сегодня наш день!» 

 

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 154
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #продавцы, #продукты, #цены:


29 декабря 2016

В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В Обнинске прошел очередной рейд по пресечению самовольно размещенных на городских землях временных торговых...
16 декабря 2016

В Боровске опять уничтожали розы
Опасного вредителя на срезах роз обнаружили специалисты областного Управления Россельхознадзора.
Лабораторные...
12 декабря 2016

Губернатор области предложил ввести налог на пиротехнику
Вопрос противопожарной безопасности во время приближающихся праздников был поднят и на еженедельной планерке,...
7 декабря 2016

В Балабанове рыночные торговцы выступили против повышения арендной платы под своими палатками
В соседнем с Обнинском Балабанове предприниматели, торгующие на муниципальном рынке, выступили против...
21 ноября 2016

Обнинцам рассказали, как не попасть на «левый» алкоголь
Сегодня многие покупатели, приходя в магазин за «бутылочкой» чего-нибудь, стараются внимательно вчитываться...
16 ноября 2016

В Обнинске сетевики обвиняют покупателей в воровстве ценников
Количество сетевых продуктовых магазинов в Обнинске растет изо дня в день, а вот качество обслуживания...
11 ноября 2016

До Обнинска добралась «Черная пятница»
11 ноября - всемирный день шопинга. Есть вероятность, что для некоторых он является «репетицией»...
8 ноября 2016

В обнинскую торговую сеть все-таки попало сомнительное молоко
Обнинские эпидемиологи озабочены ситуацией с продажей в нашем городе молочной продукции из Владимирской...
27 октября 2016

В Обнинске начали проверять детские игрушки
На днях представитель обнинской санитарно-эпидемиологической службы – специалист Межрегионального управления...
25 октября 2016

Обнинка обчистила кассу магазина, чтобы оплатить обучение дочки!
39-летняя жительница Обнинска работала продавцом в одном из местных супермаркетов. Контролеры магазина...


 Архив новостей

Лента новостей
30 декабря 2016

В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря...
30 декабря 2016

Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016

Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016

Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
30 декабря 2016

Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
29 декабря 2016

Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016

Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016

Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016

Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика...
29 декабря 2016

Расширение границ Обнинска зависит от активности жителей соседнего района
Тема...
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.