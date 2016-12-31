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Четвертого января на стадионе «Труд» откроют каток

31 декабря 2016
Спорт


Четвертого января на стадионе «Труд» откроют каток

Открытие главной ледовой площадки Обнинска запланировано в ближайшую среду на два часа дня.

Как и в прошлые годы, ледовое покрытие на стадионе займет беговые дорожки и территорию за воротами, само же футбольное поле останется нетронутым.

В праздничные дни каток будет работать с двух часов дня до десяти часов вечера, по такому же графику с 14 января можно будет покататься по субботам и воскресеньям.

Бесплатно на стадионе «Труд» смогут кататься пенсионеры и многодетные семьи. Стоимость одного сеанса для детей и студентов составит сто пятьдесят рублей, взрослый билет будет стоить двести рублей, в такую же сумму обойдется и полуторачасовой прокат коньков на стадионе.

Сеансы стартуют в 14, 16, 18, и 20 часов.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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