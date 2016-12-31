|
31 декабря 2016
Спорт
Четвертого января на стадионе «Труд» откроют каток
Открытие главной ледовой площадки Обнинска запланировано в ближайшую среду на два часа дня.
Как и в прошлые годы, ледовое покрытие на стадионе займет беговые дорожки и территорию за воротами, само же футбольное поле останется нетронутым.
В праздничные дни каток будет работать с двух часов дня до десяти часов вечера, по такому же графику с 14 января можно будет покататься по субботам и воскресеньям.
Бесплатно на стадионе «Труд» смогут кататься пенсионеры и многодетные семьи. Стоимость одного сеанса для детей и студентов составит сто пятьдесят рублей, взрослый билет будет стоить двести рублей, в такую же сумму обойдется и полуторачасовой прокат коньков на стадионе.
Сеансы стартуют в 14, 16, 18, и 20 часов.
Просмотров: 95
Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #каток, #стадион Труд, #зимние виды спорта:
28 декабря 2016
Воспитанники обнинской «Державы» продолжают побеждать
Прошедшие выходные снова оказались весьма насыщенными для спортсменов ДЮСШ «Держава». Так, например,
28 декабря 2016
Обнинские спорстмены завершают год яркими победами!
Конец декабря ознаменовался чередой побед для обнинских спортсменов.
Так, как рассказал председатель
26 декабря 2016
Лыжники Обнинска открыли зимний сезон!
В Обнинске прошел первый этап кубка города по лыжным гонкам классическим стилем.
В соревнованиях
26 декабря 2016
В Обнинске нет площадок для развития массового хоккея
Первый наукоград вновь попал в поле зрения федеральных изданий. В этот раз, правда, интерес к Обнинску
22 декабря 2016
Спортсмены ДЮСШ «Держава» пополнили копилку медалей
Настоящий дождь из медалей в конце года обрушился на воспитанников обнинской детско-юношеской спортивной
15 декабря 2016
Дзюдоисты из «Державы» заняли все ступени пьедестала
На днях в соседнем с Обнинском Белоусове состоялся межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек,
13 декабря 2016
Обнинские чиновники занялись настольным теннисом
Как отметил мэр Обнинска Владислав ШАПША, в преддверии сдачи нормативов ГТО представители местной администрации
7 декабря 2016
Пловец из Обнинска стал Чемпионом мира!
Шестого декабря в Канаде стартовал Чемпионат мира по плаванию, куда отправилась и российская сборная.
5 декабря 2016
Алексей Егоров одержал первую победу на профессиональном ринге!
На днях в Москве на арене Дворца спорта «Мегаспорт» прошел крупный боксерский турнир, завершившийся поединком
2 декабря 2016
Сергей Тюриков возглавил новую боровскую ДЮСШ «Звезда»!
Сергей ТЮРИКОВ, который много лет работал в обнинской администрации в должности главного специалиста
Архив новостей
Самое оцененное
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Криминал
22 декабря 2016
В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой
Лента новостей
30 декабря 2016
В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря...
30 декабря 2016
Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016
Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
30 декабря 2016
Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
29 декабря 2016
В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016
Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016
Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
29 декабря 2016
Возле «Плазы» появится светофор, регулируемый пешеходами
Критика...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2794
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.