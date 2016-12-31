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31 декабря 2016
Медицина
В новый год в Обнинске заболело много детей
В городе очень много простудившихся с высокой температурой. И большинство из них – дети. По крайней мере, сегодня таких обращений было более 10.
Как рассказали диспетчеры спасательной службы, взрослые уже не могут своими силами сбить температуру у малышей. Стандартные жаропонижающие не помогают.
К счастью, в этом году пока не было просьб вызвать полицию. Но, до момента празднования еще есть время. Оно и покажет, насколько спокойными будут проводы тяжелого високосного года.
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