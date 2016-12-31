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31 декабря 2016
Транспорт
Сегодня большинство маршруток в Обнинске перестанут ходить за час до полуночи
Но чтобы водители МП «ОПАТП» успели к новогоднему столу, рабочий день у них закончится в десять часов вечера.
А вот частные перевозчики к этому вопросу подошли иначе, и большинство обещают возить горожан до 23 часов. Правда в любом правиле есть исключения. Так маршрутка под номером один закончит свою работу в 18.20, а частный перевозчик пятого маршрута закончит последний рабочий день уходящего года в полшестого вечера. В семь часов вечера перестанет курсировать маршрутки под номером шестнадцать, а через час закончит работу пассажироперевозчик, обслуживающий седьмой маршрут. Восьмерка прекратит работу в девять часов вечера, тройка перестанет ходить в десять вечера.
В ИАТЭ последняя маршрутка придет в 22.45, и только те, кто обслуживает тринадцатый маршрут, завершат свою работу с боем курантов.
Службы такси не скрывают, что в Новогоднюю ночь стоимость проезда по городу вырастет и будет колебаться от 160 до 200 рублей. Учитывая погодные условия, у обнинцев есть хорошая возможность прогуляться по любимому городу и полюбоваться праздничным оформлением.
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