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1 января 2017
Общество
В новогоднюю ночь во всех дворах Обнинска стреляли
Однако чиновники как всегда ошиблись.
В декабре этого года депутаты Законодательного Собрания Калужской области даже приняли закон, по которому тем, кто решит запускать петарды на массовых мероприятиях, придется раскошелиться и заплатить внушительный штраф. А те, кто задумает салютовать во дворах, будут наказаны, как нарушители закона о тишине.
Как и предсказывали скептики этих нововведений, общественность их попросту проигнорировала. В новогоднюю ночь салюты запускали практически во всех дворах Обнинска. Слава богу, горожане уже натешились дешевой пиротехникой, которая лишь громко взрывается, а красочного эффекта не дает. В этом году жители первого наукограда запускали салюты, которые по своей красоте вполне могли бы претендовать на право называться городскими.
Естественно, что на специально отведенную площадку для запуска пиротехники на пересечении двух проспектов Маркса и Ленина, никто из обнинцев не пошел. В принципе такая реакция была вполне предсказуема.
В общем, новогодняя ночь еще раз показала, что эффективность мер, регулирующих обращение с пиротехникой, стремится к нулю. Но вряд ли избранники народа признаются в том, что принимают не жизнеспособные законы.
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