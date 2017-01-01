Обнинцы душевно встретили Новый год

После того, как часы пробили полночь, и обнинцы простились с уходящим 2016-м годом и перешагнули в 2017-й, люди вышли на улицу.На площадке рядом с ТРК «Триумф - Плаза» горожан, по уже сложившейся традиции, ждали массовые гуляния под громким названием «С новым годом, Обнинск!» Несмотря на пессимистический настрой, который царил накануне праздника среди населения, которое помнило, как несколько лет назад на этот концерт приходили в основном приезжие, да и тех пересчитать можно было по пальцам, в этот раз организаторам удалось сделать фактически невозможное.Что повлияло на горожан, теплая погода или желание получить положительные эмоции, но людей в этом году на площадку пришло очень много. Несмотря на поздний час, обнинцы приходили с детьми, которые тут же принимались кататься с горок городской площадки по соседству.Еще накануне праздника организаторы предупреждали, что в этом году на сцену опять поднимутся свои таланты, потому что финансов для приглашения столичных знаменитостей у города нет. Однако устроители сделали выводы из не пользовавшихся особой популярностью гуляний предыдущих лет. В этот раз основной упор исполнители сделали не на современную эстраду, а на песни предыдущих лет, и не прогадали.Обнинцы тут же включились в шоу-программу, подпевая в такт и отплясывая под полюбившиеся мелодии. Так что городской праздник в этом году удался на славу, несмотря на существующие экономические трудности. Люди поздравляли друг друга с наступившим Новым годом, водили хороводы и знакомились. К слову, большинство пришедших на главную Ёлку не злоупотребляли спиртным, так что в самую главную ночь года в Обнинске действительно царила атмосфера праздника и веселья.