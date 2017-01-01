Обнинск
Новости
В новогоднюю ночь таксисты подняли цены в два раза

1 января 2017
Транспорт


В новогоднюю ночь таксисты подняли цены в два раза

Не только обнинские торговцы фруктов и овощей взвинтили в Новый год цены.

Услуги такси в новогоднюю ночь тоже стоили на порядок дороже. Если в обычные дни поездка по Обнинску оценивается в сто рублей, то весь день 31 декабря и всю ночь 1 января ее цена составляла 200 рублей.

В рамках так называемого новогоднего тарифа работали даже самые дешевые фирмы такси города, в автомобилях которых стоят таксометры. Посадка там оценивалась в сто рублей, и 20 рублей нужно было заплатить за один километр пути. Хотя в обычные дни он стоит 10 рублей.

А в соседнем с Обнинском Малоярославце таксисты и вовсе не стали заморачиваться по этому поводу. Там поступили просто: цены подняли ровно в два раза. Так что если поездка в какое-то село стоит 350 рублей, в новый год за нее приходилось отдавать уже 700. Как говорится, дорого и сердито.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 205
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #такси, #цена, #таксометр:


31 декабря 2016

Сегодня большинство маршруток в Обнинске перестанут ходить за час до полуночи
В последний день уходящего года автобусы в первом наукограде работают по расписанию выходного дня. Но...
30 декабря 2016

В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря на то, что до Нового года еще больше суток, некоторые уже начали его отмечать. Так, сегодня...
28 декабря 2016

Мэр Обнинска пытается обуздать «новогодние» тарифы местных таксистов
Как известно, новогодние праздники становятся золотой жилой для местных таксистов. Популярность в эти...
27 декабря 2016

В аварии под Малоярославцем из-за невнимательности погиб таксист
ДТП произошло поздним вечером в понедельник. Около 23:00 в черте деревни Оболенское Малоярославецкого...
23 декабря 2016

В праздники изменится расписание электричек
Об этом сообщила Центральная пассажирская пригородная компания. Так тридцатого декабря расписание железнодорожного...
15 декабря 2016

На «Технологии» появится автобусная остановка
Сегодня в администрации города было проведено заседание комиссии по обследованию регулярных муниципальных...
13 декабря 2016

Обнинские водители глумятся над пассажирами
Сегодня утром обнинским пассажирам маршрутного такси № 12 пришлось изрядно померзнуть в ожидании своего...
9 декабря 2016

Обнинские маршрутчики заставили пассажира 40 минут ждать автобус!
Очень часто водители обнинских маршруток руководствуются какими-то своими принципами при выборе остановок.
7 декабря 2016

Водители обнинских маршруток не жалеют даже беременных женщин
Радоваться отсутствию жалоб на обнинских пассажироперевозчиков пришлось не долго. Очередное недовольство...
15 ноября 2016

Обнинск встречает гостей туалетами
На днях жители Обнинска обратили внимание, что стоявшие на вокзале, со стороны города, кабинки с биотуалетами...


 Архив новостей

Лента новостей
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.