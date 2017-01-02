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2 января 2017
Дети
В Обнинске мальчики одержали победу над девочками
За два дня нового 2017 года в Обнинске родилось уже 12 малышей.
Причем большинство из них мальчики. Девочек только три. Как пошутила заведующая обнинским роддомом и депутат Городского Собрания наукограда Вера ПЛАШКЕВИЧ, год наступил воинственный. Ведь такое соотношение встречается довольно редко.
Однако самой первой на свет появилась все-таки девочка. Это случилось в новогоднюю ночь, через несколько минут после боя курантов.
Как пояснила Вера Евгеньевна, 12 детей за два дня – это средний показатель. Обычно в сутки в Обнинске рождается 6-7 младенцев. А всего в прошлом году их появилось на свет 2 тысячи 200 человек.
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