Обнинск
Новости
Грабители притворились добрыми друзьями

3 января 2017
Криминал


Грабители притворились добрыми друзьями

Не обошлось в новогоднюю ночь без криминальных происшествий.

Так, в соседнем с Обнинском Боровске мужчина в праздники остался один. Но пить в гордом одиночестве было не в его стиле. И он во время прогулки нашел себе двух собутыльников.

Однако во время застолья новые приятели, спровоцировав драку, сильно избили мужчину и, забрав у него почти три тысячи рублей, скрылись. К счастью, тот сумел вызвать полицию.

На поиск злоумышленников были брошены наряды полиции, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные. В итоге грабителей задержали по «горячим следам». Их личности уже установлены.

В отношении этих негодяев избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 205
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #грабители, #драка, #полиция:


2 января 2017

В Обнинске изъяли фальшивую «незамерзайку»
По всей Киевской трассе и даже в самом Обнинске у нас несанкционированно торгуют незамерзающей жидкостью.
30 декабря 2016

В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря на то, что до Нового года еще больше суток, некоторые уже начали его отмечать. Так, сегодня...
28 декабря 2016

Обнинские полицейские перешли на усиленный режим
Череда праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Обнинске уже стартовала. А это значит, что...
28 декабря 2016

В Обнинске квартирные воры могут воспользоваться праздничной эйфорией
К бдительности горожан призывают обнинские полицейские. Ведь в новогоднюю ночь, когда многие, отметив...
28 декабря 2016

Житель Обнинска развел в тюрьме бурную деятельность
На днях был повторно осужден 41-летний житель Обнинска, который уже отбывает наказание в исправительной...
26 декабря 2016

Обнинцу, пытавшемуся подставить начальника колонии, продлили тюремный срок
Предприимчивый обнинец, осужденный четыре года назад за незаконный оборот наркотиков план мести начальнику...
26 декабря 2016

В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»
Накануне выходных полицейские города Обнинска совместно с представителями МЧС России провели учения.
23 декабря 2016

Странная дружба закончилась поножовщиной
В соседнем с Обнинском Боровском районе заведено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, по неосторожности...
23 декабря 2016

Главный педагог Обнинска попросила полицию обезопасить школьников
До окончания первого полугодия обнинские школьники уже считают деньки. Однако как рассказала начальник...
22 декабря 2016

В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой
В середине декабря в первом наукограде произошло громкое преступление. Женщине, которая зашла в подъезд...


 Архив новостей

Лента новостей
1 января 2017

В новогоднюю ночь во всех дворах Обнинска стреляли
В...
31 декабря 2016

Сегодня большинство маршруток в Обнинске перестанут ходить за час до полуночи
В...
30 декабря 2016

Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016

Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016

Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В...
30 декабря 2016

Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
29 декабря 2016

В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
29 декабря 2016

Дольщикам «Зеленого острова» предложили надеяться и ждать
Вчера...
29 декабря 2016

Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники...
29 декабря 2016

Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
На...
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.