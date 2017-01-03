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3 января 2017
Криминал
Грабители притворились добрыми друзьями
Так, в соседнем с Обнинском Боровске мужчина в праздники остался один. Но пить в гордом одиночестве было не в его стиле. И он во время прогулки нашел себе двух собутыльников.
Однако во время застолья новые приятели, спровоцировав драку, сильно избили мужчину и, забрав у него почти три тысячи рублей, скрылись. К счастью, тот сумел вызвать полицию.
На поиск злоумышленников были брошены наряды полиции, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные. В итоге грабителей задержали по «горячим следам». Их личности уже установлены.
В отношении этих негодяев избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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