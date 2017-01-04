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4 января 2017
Дороги
Жители Экодолья живут в ожидании трагедии
Как рассказывают очевидцы, ехавший из Кривского автомобилист не справился с управлением и врезался в расположенные на обочине бетонные отбойники, отгораживающие дорожное полотно от строительной площадки, где возводится «Белорусский квартал». К счастью, никто не пострадал. Но это лишь чудом. Как говорится, до следующего раза.
Дело в том, что жители Экодолья и других населенных пунктов ежедневно пользуются этой дорогой, и они уже неоднократно жаловались на ее ужасное состояние. Путь в Обнинск для них представляет собой сплошные ямы и ухабы. Поэтому неудивительно, что там произошла авария. Ее водители предсказывали давно. А выставленные прямо на обочине бетонные отбойники только усугубляют проблему.
Вот на днях житель Экодолья Юрий ХОРИКОВ повредил там подвеску своего автомобиля. Мужчина обращался с жалобой в областное Министерство дорожного хозяйства, но в этом ведомстве на обращение не отреагировали.
– А сотрудники ГИБДД сказали мне, что там все хорошо и никакой опасности они не видят, так как постановку этих бетонных блоков согласовал и отдел полиции, и администрация города. Пожалуйста, помогите нам ! – обращается Юрий уже к журналистам нашего портала. – В Экодолье проживает много предпринимателей, которые платят налоги, создают рабочие места. Так почему к нам такое отношение? Самое страшное, по своему опыту знаю, что как только кто-то погибнет, сразу начнут принимать меры. Так неужели нужно ждать, когда это случится?
Следует лишь добавить, что эту дорогу еще и никто не чистит.
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