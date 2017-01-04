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4 января 2017
МЧС
Обнинские спасатели готовятся к холодам
Обнинские спасатели получили предупреждение о том, что Калужскую область надвигается холодный циклон.
Синоптики обещают с 6 января значительное понижение температуры воздуха. В связи с этим в нашем регионе со вчерашнего дня развернуты два мобильных пункта обогрева и один городок жизнеобеспечения.
Пункт обогрева развернут в том числе и рядом с обнинским институтом сельхозрадиологии. Некоторое время назад его свернули, а теперь он опять функционирует. Там можно погреться, попить горячий чай, там же могут оказать и первую медицинскую помощь.
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