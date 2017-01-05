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Жители улицы Гагарина залили соседей на 120 тысяч рублей

5 января 2017
ЖКХ


Жители улицы Гагарина залили соседей на 120 тысяч рублей

Обнинский вице-мэр по вопросам ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ собрал в праздничные дни всех руководителей городских коммунальных предприятий с тем, чтобы дать им распоряжение хорошо подготовиться к грядущим морозам.

Понижение ожидается значительное – до 20 и более градусов мороза. А, следовательно, необходимо будет увеличить нагрузку на инженерные коммуникации.

Аварийно-диспетчерская служба Обнинска уже начала работать в усиленном режиме. Как проинформировал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, там сейчас ежедневно дежурят три сварочных поста. В обычные дни их максимум два. Руководители управляющих компаний тоже проинформировали своих подчиненных о том, чтобы те были начеку. От аварий на теплосетях в морозы никто не застрахован.

Однако во все прошедшие праздничные дни серьезных аварий в городе не было. Имели место разве что заливы соседей. Так, в одной из многоэтажек по улице Гагарина жители шестого этажа затопили всех нижних соседей. Сумма нанесенного ущерба, по подсчетам, составила 120 тысяч рублей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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