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5 января 2017
ЖКХ
Жители улицы Гагарина залили соседей на 120 тысяч рублей
Понижение ожидается значительное – до 20 и более градусов мороза. А, следовательно, необходимо будет увеличить нагрузку на инженерные коммуникации.
Аварийно-диспетчерская служба Обнинска уже начала работать в усиленном режиме. Как проинформировал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, там сейчас ежедневно дежурят три сварочных поста. В обычные дни их максимум два. Руководители управляющих компаний тоже проинформировали своих подчиненных о том, чтобы те были начеку. От аварий на теплосетях в морозы никто не застрахован.
Однако во все прошедшие праздничные дни серьезных аварий в городе не было. Имели место разве что заливы соседей. Так, в одной из многоэтажек по улице Гагарина жители шестого этажа затопили всех нижних соседей. Сумма нанесенного ущерба, по подсчетам, составила 120 тысяч рублей.
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