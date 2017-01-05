Жители области опять остались без света

Жители Обнинска в Новый год чуть не остались без холодной воды

Едва в Калужской области пошло понижение температуры воздуха, как начались катаклизмы.В настоящее время, по информации диспетчеров обнинской ЕДДС, в нескольких районах региона отсутствует электричество. В частности, нет его в соседних с наукоградом Малоярославецком и Жуковском районах.Как рассказывают жители, отключения там начались еще днем. Кое-где свет дали, но во многих домах и квартирах его до сих пор нет. Причем, там, где насосные станции напрямую зависят от электроснабжения, отсутствует еще и вода. Люди очень обеспокоены тем, что не смогут нормально отпраздновать Рождество. А гарантий, что электричество подадут сегодня или завтра утром, никто не дает.Правда, повезло жителям Обнинска. Там, как сказали диспетчеры ЕДДС, отключений не было.