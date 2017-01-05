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5 января 2017
ЖКХ
Жители области опять остались без света
В настоящее время, по информации диспетчеров обнинской ЕДДС, в нескольких районах региона отсутствует электричество. В частности, нет его в соседних с наукоградом Малоярославецком и Жуковском районах.
Как рассказывают жители, отключения там начались еще днем. Кое-где свет дали, но во многих домах и квартирах его до сих пор нет. Причем, там, где насосные станции напрямую зависят от электроснабжения, отсутствует еще и вода. Люди очень обеспокоены тем, что не смогут нормально отпраздновать Рождество. А гарантий, что электричество подадут сегодня или завтра утром, никто не дает.
Правда, повезло жителям Обнинска. Там, как сказали диспетчеры ЕДДС, отключений не было.
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