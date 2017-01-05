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Жители области опять остались без света

5 января 2017
ЖКХ


Жители области опять остались без света

Едва в Калужской области пошло понижение температуры воздуха, как начались катаклизмы.

В настоящее время, по информации диспетчеров обнинской ЕДДС, в нескольких районах региона отсутствует электричество. В частности, нет его в соседних с наукоградом Малоярославецком и Жуковском районах.

Как рассказывают жители, отключения там начались еще днем. Кое-где свет дали, но во многих домах и квартирах его до сих пор нет. Причем, там, где насосные станции напрямую зависят от электроснабжения, отсутствует еще и вода. Люди очень обеспокоены тем, что не смогут нормально отпраздновать Рождество. А гарантий, что электричество подадут сегодня или завтра утром, никто не дает.

Правда, повезло жителям Обнинска. Там, как сказали диспетчеры ЕДДС, отключений не было.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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