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6 января 2017
Дороги
Обнинские коммунальщики игнорируют жителей «Солнечной долины»?
В частности, много нареканий в адрес МПКХ по поводу жуткого гололеда на въезде в микрорайон «Солнечная долина». Речь идет о повороте на улицу Усачева, 1.
Реагентом это место не посыпают, и там постоянно создается аварийная ситуация. Уже имели место и ДТП. Правда, пока без пострадавших. Но если власти и дальше будут игнорировать просьбы жителей, может случиться и серьезная авария. Все предпосылки для этого имеются.
Обнинцы рассказывают, что давно не видели в этом месте ни самих работников МПКХ, ни снегоуборочной техники данного предприятия. А, между тем, это единственный въезд в данный микрорайон. Причем, страдают от гололеда не только автомобилисты, но и пешеходы. Прохожие часто падают там на льду. Так что работы у обнинских травматологов пока предостаточно.
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