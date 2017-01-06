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Обнинские коммунальщики игнорируют жителей «Солнечной долины»?

6 января 2017
Дороги


Обнинские коммунальщики игнорируют жителей «Солнечной долины»?

Жители Обнинска устали жаловаться на бездействие городских коммунальных служб, которые в последнее время не убирают муниципальные территории.

В частности, много нареканий в адрес МПКХ по поводу жуткого гололеда на въезде в микрорайон «Солнечная долина». Речь идет о повороте на улицу Усачева, 1.

Реагентом это место не посыпают, и там постоянно создается аварийная ситуация. Уже имели место и ДТП. Правда, пока без пострадавших. Но если власти и дальше будут игнорировать просьбы жителей, может случиться и серьезная авария. Все предпосылки для этого имеются.

Обнинцы рассказывают, что давно не видели в этом месте ни самих работников МПКХ, ни снегоуборочной техники данного предприятия. А, между тем, это единственный въезд в данный микрорайон. Причем, страдают от гололеда не только автомобилисты, но и пешеходы. Прохожие часто падают там на льду. Так что работы у обнинских травматологов пока предостаточно.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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