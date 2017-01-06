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6 января 2017
Общество
Обнинские должники не смогли улететь на курорты
Многие из них уже в аэропорту с ужасом узнали, что из-за имеющихся больших долгов не смогут вылететь из страны на южные заграничные курорты. И, вернувшись, в Обнинск, они начали срочно погашать долги, чтобы успеть отчалить на запланированный отдых.
Как рассказал руководитель службы обнинских судебных приставов Вадим ТИМОФЕЕВ, в настоящее время один из самых злостных должников наукограда пытается успеть до отъезда оплатить 700 тысяч рублей. Мужчина должен эти деньги нескольким банкам, в которых он брал кредиты. И он все еще не теряет надежды хорошо провести праздничные дни на юге.
– Хотя мы неоднократно предупреждали и этого гражданина, и других неплательщиков о том, чем чревата их безответственность. Мы постоянно напоминаем, что всю информацию по своим долгам граждане могут получить на нашем официальном сайте, – отметил Вадим Дмитриевич.
Судя по всему, бесшабашные обнинские должники думали, что судебные приставы просто шутят.
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