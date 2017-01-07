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7 января 2017
Происшествия
Мужчина сгорел, когда готовил себе еду
На первом этаже пятиэтажного дома поселка Детчино загорелась однокомнатная квартира. Пожарных вызвали соседи, а когда те вскрыли входную дверь, обнаружили на кухне погибшего хозяина-пенсионера. Мужчина обгорел и отравился угарным газом.
Как рассказывают спасатели, возгорание началось на кухне. Видимо, мужчина что-то готовил и проигнорировал правила техники безопасности.
К счастью, на соседние квартиры огонь распространиться не успел.
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