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Мужчина сгорел, когда готовил себе еду

7 января 2017
Происшествия


Мужчина сгорел, когда готовил себе еду

Сегодня в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар.

На первом этаже пятиэтажного дома поселка Детчино загорелась однокомнатная квартира. Пожарных вызвали соседи, а когда те вскрыли входную дверь, обнаружили на кухне погибшего хозяина-пенсионера. Мужчина обгорел и отравился угарным газом.

Как рассказывают спасатели, возгорание началось на кухне. Видимо, мужчина что-то готовил и проигнорировал правила техники безопасности.

К счастью, на соседние квартиры огонь распространиться не успел.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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