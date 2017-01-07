Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь

Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на зимние каникулы, в ужасе от пребывания в гостинице при спортивном комплексе «Олимп».Некоторые из них уже поделились с журналистами своими впечатлениями по этому поводу.В частности, Ксения ГУРЕВИЧ из Сыктывкара рассказала, что они всей семьей, вместе с мужем и двумя сыновьями, приезжали на хоккейные сборы и поселились в вышеуказанной гостинице. Однако с самых первых минут семья Гуревич столкнулась там с целым рядом неприятных «сюрпризов». Во-первых, в номере было настолько холодно, что дети вынуждены были спасть в джемперах и под двумя одеялами, привезенными из дома. Как выяснилось, свободных теплых номеров, как и дополнительных одеял, в гостинице не было. А в ответ на просьбу мамы двоих детей как-то решить эту проблему, администратор ответила; «Я ничего не могу поделать. Откуда мы знали, что у вас будет холодно, ведь мы работаем первую зиму. Зачем вы вообще сюда с детьми приехали?» В итоге Ксении и ее мужу пришлось повесить на окна покрывала с кроватей, хотя и эта мера особо не помогла.Кроме того, по рассказам постояльцев, в номере было грязно. В день заезда под тумбочкой валялось сгнившее яблоко, всюду были крошки, душ-кабина и стенка под умывальником были в грязных брызгах, пол – в разводах. Женщине пришлось все это убирать самой. А ее супруг в первый же день занимался ремонтом протекшей батареи в номере.Одним словом, впечатления от Обнинска у жителей Сыктывкара остались, мягко говоря, неважные.