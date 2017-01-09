|
9 января 2017
Образование
Обнинских школьников призывают учиться, несмотря на холода
Учитывая, что в последние дни в регионе держатся морозы, родители сомневались, стоит ли пускать своих чад в образовательные учреждения. Как пояснила порталу Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА этот вопрос в Обнинске решают, основываясь на приказе областного профильного министерства, а в Калуге в свою очередь исходят из требований Роспортребнадзора.
- Если температура установится -25 градусов Цельсия и ниже, то занятия в начальной школе можно отменить, для остальных учеников школу можно не посещать, если температура опустится ниже -28 градусов Цельсия, - рассказала Татьяна Валерьевна.
Эту информацию накануне родителям школьников должны были сообщить классные руководители.
- Если есть возможность доставить ребенка в образовательное учреждение, сейчас у многих машины, то с ним будут заниматься, - заверила Волнистова, - причем учителя проведут урок, даже если на занятия придет один человек.
При этом в самом управлении образования считают такой вариант наилучшим, потому что родители будут спокойны за своих детей, зная, где они находятся. Всех тех, кто решит холода пересидеть дома, педагоги наказывать не будут.
Часть школ Обнинска после новогодних каникул начнут работать десятого января и несколько учебных заведений приступят к работе одиннадцатого января. По прогнозам МЧС, с каждым днем морозы в первом наукограде будут отступать, так что основания продлить каникулы у обнинских детей не будет.
Просмотров: 252
Последние новости из рубрики «Образование» и по тэгам #морозы, #школы, #дети:
9 января 2017
Большинство обнинских школ заработают завтра
Сегодня новая учебная четверть началась в двух школах города: №5 и №12. Как рассказала начальник Управления
9 января 2017
В Обнинске начали готовить юных инженеров
Как стало известно на прошедшем заседании регионального правительства, в ближайшее время на территории
5 января 2017
Жители улицы Гагарина залили соседей на 120 тысяч рублей
Обнинский вице-мэр по вопросам ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ собрал в праздничные дни всех руководителей городских
31 декабря 2016
В новый год в Обнинске заболело много детей
Сегодня обнинским диспетчерам системы 112 целый день звонят с просьбами вызвать скорую помощь. В городе
30 декабря 2016
Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В местной администрации прошла встреча сотрудниковМВД с организаторами пассажирских перевозок и директорами
28 декабря 2016
Калужские следователи спасают детей от суицида
Обнинские следователи приняли участие в брифинге, посвященном детской безопасности в сети Интернет. Данное
26 декабря 2016
К маленьким пациентам КБ №8 снова придет «Милосердие»
В преддверии каждого Нового года сотрудники центра «Милосердие» поздравляют с праздником тех, кто вынужден
21 декабря 2016
Четыре процента обнинских одиннадцатиклассников не смогли получить допуск к ЕГЭ
На днях местные школьники писали сочинение по русскому языку, которое является допуском к ЕГЭ. Как рассказала
20 декабря 2016
В Обнинске провели дополнительную проверку условий жизни детей в приемных семьях
Начальник городского отдела опеки и попечительства Татьяна СТРУКОВА рассказала о работе ее подразделения.
16 декабря 2016
В обнинских школах всплеска сезонных заболеваний ждут в начале недели
Несмотря на то, что число заболевших гриппом из года в год возрастает после новогодних праздников, в
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
Самое читаемое
Происшествия
3 января 2017
Житель Обнинска гонялся за соседями с молотком!
Культура
29 декабря 2016
Актрису из Обнинска вновь показали на большом экране
Лента новостей
9 января 2017
Глава администрации Боровского района посоветовал начать рабочий год с мозгового штурма
В...
4 января 2017
Обнинские спасатели готовятся к холодам
Обнинские...
3 января 2017
Грабители притворились добрыми друзьями
Не...
1 января 2017
В новогоднюю ночь во всех дворах Обнинска стреляли
В...
31 декабря 2016
Сегодня большинство маршруток в Обнинске перестанут ходить за час до полуночи
В...
30 декабря 2016
В Обнинске и его окрестностях уже вовсю празднуют
Несмотря...
30 декабря 2016
Владимир Викулин новогодние каникулы посвятит делам
Новогодние...
30 декабря 2016
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На...
30 декабря 2016
Жители Старого города разделились во мнении о необходимости супермаркета
Некоторые...
29 декабря 2016
В Обнинске, на Аксенова, опять развернули незаконную торговлю
В...
Доска объявлений
События
82
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2798
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
437
Одежда
345
Животные
1043
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2408
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.