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Обнинских школьников призывают учиться, несмотря на холода

9 января 2017
Образование


Обнинских школьников призывают учиться, несмотря на холода

Сегодня у учеников двух обнинских школ №5 и №12 стартовали занятия третьей четверти.

Учитывая, что в последние дни в регионе держатся морозы, родители сомневались, стоит ли пускать своих чад в образовательные учреждения. Как пояснила порталу Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА этот вопрос в Обнинске решают, основываясь на приказе областного профильного министерства, а в Калуге в свою очередь исходят из требований Роспортребнадзора.

- Если температура установится -25 градусов Цельсия и ниже, то занятия в начальной школе можно отменить, для остальных учеников школу можно не посещать, если температура опустится ниже -28 градусов Цельсия, - рассказала Татьяна Валерьевна.

Эту информацию накануне родителям школьников должны были сообщить классные руководители.

- Если есть возможность доставить ребенка в образовательное учреждение, сейчас у многих машины, то с ним будут заниматься, - заверила Волнистова, - причем учителя проведут урок, даже если на занятия придет один человек.

При этом в самом управлении образования считают такой вариант наилучшим, потому что родители будут спокойны за своих детей, зная, где они находятся. Всех тех, кто решит холода пересидеть дома, педагоги наказывать не будут.

Часть школ Обнинска после новогодних каникул начнут работать десятого января и несколько учебных заведений приступят к работе одиннадцатого января. По прогнозам МЧС, с каждым днем морозы в первом наукограде будут отступать, так что основания продлить каникулы у обнинских детей не будет.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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