В Обнинске морозы вскрыли все недоработки коммунальщиков

Первые в эту зиму настоящие морозы вскрыли в Обнинске все коммунальные «косяки».Жители города настолько устали от бездействия своих управляющих компаний, что обращаются с жалобами в службу 112.Как рассказали диспетчеры обнинской ЕДДС, за последние два дня к ним обращались по поводу холода в квартирах, многочисленных сосулек на крышах и даже по поводу аварийного дерева, которое вот-вот упадет под тяжестью снега и наледи.– Вот сегодня только звонила жительница проспекта Ленина, 166 и жаловалась на то, что у нее дома очень холодно, и она замерзает. Также утром был звонок от жительницы улицы Кончаловского, 5, у которой по стояку в трубе холодного водоснабжения замерзла вода, а жильцы дома № 1 по улице Королева попросили решить проблему сосулек, – рассказал диспетчер.Все эти заявки сотрудники МЧС вынуждены переадресовывать управляющим компаниям и аварийно-диспетчерской службе города. Потому что спасать людей в таких случаях обязаны именно представители ЖКХ.