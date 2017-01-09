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9 января 2017
ЖКХ
В Обнинске морозы вскрыли все недоработки коммунальщиков
Жители города настолько устали от бездействия своих управляющих компаний, что обращаются с жалобами в службу 112.
Как рассказали диспетчеры обнинской ЕДДС, за последние два дня к ним обращались по поводу холода в квартирах, многочисленных сосулек на крышах и даже по поводу аварийного дерева, которое вот-вот упадет под тяжестью снега и наледи.
– Вот сегодня только звонила жительница проспекта Ленина, 166 и жаловалась на то, что у нее дома очень холодно, и она замерзает. Также утром был звонок от жительницы улицы Кончаловского, 5, у которой по стояку в трубе холодного водоснабжения замерзла вода, а жильцы дома № 1 по улице Королева попросили решить проблему сосулек, – рассказал диспетчер.
Все эти заявки сотрудники МЧС вынуждены переадресовывать управляющим компаниям и аварийно-диспетчерской службе города. Потому что спасать людей в таких случаях обязаны именно представители ЖКХ.
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