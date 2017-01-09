В новогодние праздники в Обнинске съели всю морковь

О том, что в первом наукограде в период новогодних праздников возник перебой с некоторыми продуктами питания, журналистам нашего новостного портала рассказала местная жительница Елена ГУРЕЕВА.- Я, конечно, предполагала, что в первые дни наступившего года прилавки магазинов не будут пестреть изобилием, но не до такой степени. Так, к примеру, я никак не ожидала, что в дефиците будет морковь. Числа четвертого я решила приготовить плов. Дома не оказалось именно морковки, так как вся ушла на салаты. И, как оказалось, охотников до этого сладкого овоща в эти дни было много, - рассказывает Елена.В поисках моркови женщина обошла около пяти магазинов.- Сначала я пришла в «Дикси» на улице Любого, оттуда отправилась в «Родной», потом в другой «Дикси», обошла все магазинчики в округе, дошла до «Лукоморья». Но все мои поиски были напрасны. А продавцы лишь с сочувствием улыбались, рассказывая, что я далеко не первая, кто ищет морковь. И смех, и грех прямо, - вспоминает Гуреева.В результате, как рассказала Елена, заветный овощ она нашла только в магазине «Родной», что на улице Лейпунского.- Правда, морковь там была какая-то «золотая» - 55 рублей за килограмм, - резюмировала женщина.