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9 января 2017
Торговля
В новогодние праздники в Обнинске съели всю морковь
- Я, конечно, предполагала, что в первые дни наступившего года прилавки магазинов не будут пестреть изобилием, но не до такой степени. Так, к примеру, я никак не ожидала, что в дефиците будет морковь. Числа четвертого я решила приготовить плов. Дома не оказалось именно морковки, так как вся ушла на салаты. И, как оказалось, охотников до этого сладкого овоща в эти дни было много, - рассказывает Елена.
В поисках моркови женщина обошла около пяти магазинов.
- Сначала я пришла в «Дикси» на улице Любого, оттуда отправилась в «Родной», потом в другой «Дикси», обошла все магазинчики в округе, дошла до «Лукоморья». Но все мои поиски были напрасны. А продавцы лишь с сочувствием улыбались, рассказывая, что я далеко не первая, кто ищет морковь. И смех, и грех прямо, - вспоминает Гуреева.
В результате, как рассказала Елена, заветный овощ она нашла только в магазине «Родной», что на улице Лейпунского.
- Правда, морковь там была какая-то «золотая» - 55 рублей за килограмм, - резюмировала женщина.
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