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Работа МФЦ в Обнинске дала сбой

9 января 2017
Общество


Работа МФЦ в Обнинске дала сбой

В конце года, 30 декабря, калужский министр экономического развития Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ подвел итоги работы МФЦ в нашем регионе.

А уже сегодня, в первый рабочий день нового года, функционал службы одного окна дал сбой. Причем в той сфере, с которой, собственно, и начиналась работа центра.

Так, обнинцы, пожелавшие воспользоваться услугами МФЦ в офисе на улице Долгининской, были вынуждены отправиться восвояси ни с чем. В частности, не осуществлялся прием документов для Росреестра.

Сотрудники офиса объяснили все техническими неполадками, которые коснулись всего региона. Устранить проблему должны к завтрашнему дню, а это значит, что сегодня ни один офис в Обнинске услуги Росреестра предоставлять не будет.


 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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