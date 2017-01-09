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9 января 2017
Общество
Работа МФЦ в Обнинске дала сбой
А уже сегодня, в первый рабочий день нового года, функционал службы одного окна дал сбой. Причем в той сфере, с которой, собственно, и начиналась работа центра.
Так, обнинцы, пожелавшие воспользоваться услугами МФЦ в офисе на улице Долгининской, были вынуждены отправиться восвояси ни с чем. В частности, не осуществлялся прием документов для Росреестра.
Сотрудники офиса объяснили все техническими неполадками, которые коснулись всего региона. Устранить проблему должны к завтрашнему дню, а это значит, что сегодня ни один офис в Обнинске услуги Росреестра предоставлять не будет.
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